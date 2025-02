Müllberge und Angst vor Verdrängung: Mieter fühlen sich in Wohnanlage an der Wedekindstraße im Stich gelassen

In einem Wohnhaus an der Wedekindstraße im Berliner Bezirk Mitte stapeln sich Müllberge, während Mieter unter den wachsenden Belastungen leiden. Die Anwohner fühlen sich von der Eigentümerin White Tulip GmbH vernachlässigt und bedroht.

Müllberge türmen sich seit Wochen an der Wohnanlage des Anbieters Habyt im Bezirk Mitte. Mieter fühlen sich im Stich gelassen. Statt Namen finden sich Nummern auf den Klingelschildern an der Wedekindstraße 25. In dem Wohnhaus mit 14 Wohnungen leben nur vier Mieter, die ihren richtigen Namen auf der Klingel angebracht haben. Die Kombinationen aus Ziffern verraten, wer in den restlichen zehn Apartments wohnt.

Bernd Lützeler von der Anwohner-Initiative Weberwiese klärt auf: In dem Wohnhaus gebe es besonders viele möblierte und befristet vermietete Wohnungen. Die Mieter kämen und gingen. Den eigenen Namen an der Klingel anzubringen, lohnt sich offenbar nicht. Wohnungen mit wechselnden Mietern fänden sich in unterschiedlichem Ausmaß in allen zu dem Komplex zählenden Wohnhäusern. Die bewohner der Wedekindstraße 25 haben zu dem Komplex zählenden Wohnhäusern. Ein alteringesessener Kiezgemeinschaft ist in der Gegend nicht mehr viel übrig. Lützeler wohnt seit 2004 im Kiez und kennt die Geschichte des Komplexes. Er sagt: „Der Mann einer Nachbarin, die leider im vergangenen Jahr gestorben ist, hat damals als Bauarbeiter die Häuser mit aufgebaut und dann über eine Lotterie den Mietvertrag gewonnen.“ Die Anwohnerin Verena Köster begleitet Lützeler bei seinem Rundgang. Sie will ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen. Als Mieterin fühlt sie sich nicht wohl dabei, unter ihrem Klarnamen Kritik zu äußern. Bernd Lützeler kann das verstehen. Er selbst will sich nicht mehr einschüchtern lassen. Alteingesessene Mieter wie er und Köster erhielten immer wieder über eine beauftragte Firma Aufforderungen der zum Investmentfonds Round Hill Capital gehörenden Eigentümerin White Tulip GmbH, ihre Wohnung selbst zu kaufen oder Abfindungen für einen Auszug anzunehmen. Manchmal klingelten Mitarbeiter der Firma, um Anwohner zum Wegzug zu bewegen. Angst ginge um im Kiez. „Wohin sollen wir denn ziehen? Es gibt doch so gut wie keine freien Mietwohnungen in Berlin“, sagt Köster. Nun kündigte die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen Abhilfe an. Laut einem Sprecher ist ein Verfahren in der Pipeline, um Nutzungsuntersagungen für möbliertes Wohnen in Milieuschutzgebieten auszusprechen. Auch die Gegend an der Wedekindstraße zählt zu Berlins 81 sogenannten sozialen Erhaltungsgebieten. Es gibt sie fast flächendeckend in der Berliner Innenstadt. 1, 2 Millionen Berliner leben laut Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Milieuschutzgebieten. Vermieter müssen sich jede Änderung der Nutzung genehmigen lassen. Eine Luxussanierung etwa soll nicht zu höheren Mieten führen. Die Regelung soll alteingesessene Mieter vor Verdrängung schützen. Musterverfahren für Berliner Milieuschutzgebiete: Eigentümerin zieht die Klage gegen das Bezirksamt zurück Die White Tulip GmbH strebte eine Klage gegen das Bezirksamt wegen der geplanten Verbote an. Ende Januar zog das Unternehmen die Klage überraschend zurück. Offenbar habe die Klägerin ein Präzedenzurteil verhindern wollen, erklärte Bezirksstadtrat Florian Schmidt von den Grünen. Der Investmentfonds Round Hill Capital beantwortete eine Anfrage über die Gründe für den Rückzieher nicht. Der Prozess sollte als Musterverfahren laut Florian Schmidt Vorbild für alle Milieuschutzgebiete Berlins sein. Der Mathematikstudent Adar Törer glaubt, dass teure Angebote für möbliertes Wohnen oft auf internationale Studierende abzielen. Sie haben meist keine Chance, normale WG-Zimmer zu finden. In Friedrichshain-Kreuzberg kündigten die Stadt im vergangenen Jahr unabhängig von dem Verfahren gegen das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Untersagungen von möblierten Kurzzeitvermietungen in ihren Milieuschutzgebieten an. CDU und FDP in Pankow lehnen die von SPD, Grünen und Linken forcierten Pläne ab. Der CDU-Bezirksstadtrat Christoph Brzezinski will dagegen in Charlottenburg-Wilmersdorf einem vom Bezirk in Auftrag gegebenem Rechtsguthaben des Berliner Planungsrechtlers Jörg Beckmann von der Kanzlei Gaßner, Groth, Siederer & Coll folgen. Es erklärte im vergangenen Jahr möblierte Kurzzeitvermietungen in Erhaltungsgebieten zu genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen. Eine Linken-Anfrage vom Mai 202 4 lieferte im vergangenen Jahr Zahlen zur Verbreitung des möblierten Wohnens auf Zeit in ganz Berlin. Sie zeigten, dass Wohnungssuchende mittlerweile auf dem Markt kaum noch Alternativen finden. Die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen nahm auf die Anfrage der Linken hin Inserate für Mietwohnungen in den drei Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte in den Blick. In Friedrichshain-Kreuzberg betrug die Zahl der Anzeigen für möbliertes und befristetes Wohnen 70 Prozent, in Mitte 65 Prozent und in Charlottenburg-Wilmersdorf 64 Prozent. Die Bezirksstadträtin Anne Onnertz-Hamman bedauert die Rücknahme der Klage durch die Eigentümerin der Wohnungen an der Weberwiese. Ein Grundsatzurteil als Vorbild für ganz Berlin hatte auch sie sich gewünscht. Sie hofft, dass Bezirke nun dennoch Untersagungen vorantrieben. „Der Handlungsbedarf ist riesig“, sagt Onnertz-Hamma





