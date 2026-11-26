Sepp Müller will Sven Schulze beim CDU-Parteitag als Landeschef ablösen und kritisiert dessen Ämterhäufung. Auch zur Ministerpräsidentenwahl hat Müller eine klare Meinung.

Sepp Müller will Sven Schulze beim CDU-Parteitag als Landeschef ablösen und kritisiert dessen Ämterhäufung. Auch zur Ministerpräsidentenwahl hat Müller eine klare Meinung. Magdeburg - Im Machtkampf um den CDU-Landesvorsitz in Sachsen-Anhalt hat der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller den amtierenden Ministerpräsidenten und derzeitigen Parteichef Sven Schulze scharf kritisiert.

Die Landtagsfraktion werde ihrem Anspruch als Aushängeschild der Partei nicht gerecht, sagte Müller in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". Schulze habe mit der gleichzeitigen Übernahme der Ämter als Landesvorsitzender, Ministerpräsident und Fraktionschef zu viele unterschiedliche Rollen auf sich vereint. Das habe zu einer Spaltung der Fraktion geführt.

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"Es war und ist ein Fehler, in einer Dreierkonstellation Landesvorsitzender, Ministerpräsident und Fraktionsvorsitzender zu sein. Diese unterschiedlichen Rollen kann keine einzelne Person ausführen", sagte Müller dem Blatt und weiter: "Nach meinem Staatsverständnis kann ein Oppositionsführer nicht gleichzeitig der Regierung angehören. Das ist ein Bruch.