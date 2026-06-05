Müller, Hummels und Sommer planen Übernahme von portugiesischem Klub Estrela Amadora

Thomas Müller und Mats Hummels arbeiten mit Yann Sommer und Investoren an der Übernahme des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora. Das Projekt zielt auf langfristigen Aufbau ab.

Thomas Müller und Mats Hummels , beide Weltmeister von 2014, arbeiten offenbar an einem gemeinsamen Fußball-Projekt. Zusammen mit Yann Sommer und einer Investorengruppe planen sie die Übernahme eines portugiesischen Erstligisten.

Laut einem Bericht der BILD beschäftigen sich die drei ehemaligen Bayern-Profis mit einem Einstieg bei Estrela Amadora, einem Klub aus der Primeira Liga. Das Ziel sei es, den Verein langfristig in den Top Acht der portugiesischen Liga zu etablieren. Für Müller, Hummels und Sommer wäre dies ein Schritt in eine neue Rolle jenseits des aktiven Spielbetriebs. Sie könnten künftig nicht mehr nur auf dem Platz wirken, sondern auch an der strategischen Entwicklung eines Vereins mitarbeiten.

Es ginge nicht um Prestige, sondern um ein Aufbauprojekt, bei dem die sportliche Expertise der drei Weltmeister gefragt ist. Der Reiz liegt darin, einen Klub von Grund auf neu zu strukturieren und nachhaltig zu stärken. In portugiesischen Medien war zuletzt von einem möglichen Investitionspaket in Höhe von rund 40 Millionen Euro die Rede. Dieses soll sich auf die Profifußball-Gesellschaft von Estrela Amadora beziehen.

Offiziell bestätigt ist ein Abschluss noch nicht, aber die Verhandlungen scheinen fortgeschritten. Das Trio der ehemaligen Bayern-Profis würde dabei auf die Expertise eines Bayern-Managers setzen: Jonas Mösmang (35), derzeit Player-Manager beim deutschen Rekordmeister, soll bei einem erfolgreichen Abschluss die sportlichen Geschicke bei Estrela leiten. Mösmang bringt Erfahrung in der Talentförderung und Kaderplanung mit, was für das Projekt entscheidend sein könnte.

Die Investorengruppe ist so strukturiert, dass zwei bis drei Lead-Investoren das finanzielle Risiko der Übernahme tragen, während Müller, Hummels und Sommer als strategische Investoren mit Fußball-Know-how agieren. Portugal gilt als ideales Umfeld für solche Projekte. Viele junge Spieler schaffen dort den Sprung auf eine größere Bühne, und Vereine der Primeira Liga verkaufen regelmäßig Talente in die Top-Ligen Europas. Ein sauber aufgebautes Projekt mit klarer Philosophie kann daher hohe Renditen versprechen.

Estrela Amadora, ein Klub mit Tradition, spielt aktuell eine solide Rolle in der Liga, hat aber Potenzial für mehr. Die drei Ex-Bayern-Spieler könnten mit ihren Erfahrungen aus der Champions League und der Nationalmannschaft dem Verein neue Impulse geben. Der Schritt wäre auch persönlich bedeutsam: Nach aktiven Karrieren, die sie zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern ihrer Generation machen, bietet sich ihnen die Möglichkeit, Verantwortung auf einer neuen Ebene zu übernehmen.

Die Fußballwelt blickt gespannt auf die Entwicklung dieses ambitionierten Vorhabens, das den portugiesischen Fußball bereichern könnte





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Müller Mats Hummels Yann Sommer Estrela Amadora Fußball-Investition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Müller und Mats Hummels wollen Portugal-Klub Estrela Amadora kaufenOffenbar wollen Thomas Müller und Mats Hummels mit Ex-Bayern-Keeper Yann Sommer und einer Investorengruppe den portugiesischen Klub Estrela Amadora übernehmen.

Read more »

Deutscher Markt im Blick: Kaufen Müller und Hummels Klub von Ex-FC-Stürmer?Mats Hummels und Thomas Müller stehen einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit Yann Sommer und anderen Investoren vor dem Einstieg beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.

Read more »

Deutscher Markt im Blick: Kaufen Müller und Hummels Klub von Ex-FC-Stürmer?Mats Hummels und Thomas Müller stehen einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit Yann Sommer und anderen Investoren vor dem Einstieg beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora.

Read more »

Bericht: Thomas Müller und Mats Hummels planen Einstieg bei ErstligistMats Hummels und Thomas Müller planen offenbar den nächsten Karriereschritt. Die ehemaligen Bayern-Stars sollen sich für einen Klub in Portugal interessieren.

Read more »