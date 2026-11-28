Der Oberbayer Thomas Müller hat das Play-off-Viertelfinale der Profifußball-Liga MLS mit den Vancouver Whitecaps direkt erreicht. Die Titelverteidiger und letztjährigen Finalgegner Inter Miami mit Weltstar Lionel Messi sind überraschend raus.

Der Traum vom erneuten Finaleinzug in der nordamerikanischen Profifußball-Liga MLS lebt für Thomas Müller. Der Oberbayer, der mit den Vancouver Whitecaps in dieser Saison den Titelgewinn anstrebt, hat sich mit seinem Team bereits nach zwei Siegen durchgesetzt in der "Best-of-three"-Serie im Play-off-Achtelfinale der Liga.

Eine entscheidende dritte Partie ist nun nicht mehr nötig. Damit marschieren die Whitecaps, die zuvor in der Hauptrunde bereits die Western Conference für sich entschieden, weiter im Eiltempo Richtung entscheidende Wochen. Der Weltmeister von 2014 Müller gewann in der Nacht auf Samstag mit seinem Team aus Kanada 1:0 bei Real Salt Lake.

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Der Bereits im Vorjahr erreichten die Whitecaps das Finale, damals scheiterten sie an Inter Miami um den Superstar Lionel Messi, nun will Müller den Titel, sagte bereits vor einer Woche dazu: "Wenn der europäische Fußballfan von außen drauf schaut und den MLS-Cup mit meinen ganz großen Titeln vergleicht, ist die Bedeutung wahrscheinlich relativ gering. Für mich persönlich wäre es für diesen Karriereabschnitt und aufgrund der großartigen Verbindung zu meinen Teamkollegen und den Menschen in Vancouver etwas ganz Besonderes.