Müller und Hummels: Estrela Amadora zahlt keine 200.000 Euro wegen Gerichtsverfahren

Schuldenschnitt bei Estrela Amadora verzögert Zahlung an Rot-Weiss Essen. Das portugiesische Gericht entscheidet über die Forderungen von Thomas Müller und Mats Hummels.

Der Eigentümer-Klub um die deutschen Fußball-Stars Thomas Müller und Mats Hummels hat bei der FIFA eine formelle Klage gegen den portugiesischen Verein Estrela Amadora eingereicht. Der Konflikt dreht sich um eine ausstehende Zahlung in Höhe von 200.000 Euro, die Estrela als zweite Rate für den Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers Tom Moustier schuldet. Die Forderung war ursprünglich bereits im Juli fällig, lag also vor dem öffentlichen Einstieg der Investorengruppe im August.

Johannes Mösmang erklärt Zahlungsaufschub

Die Verzögerung der Geldtransaktion resultiert direkt aus einem laufenden Insolvenzverfahren, das von den ehemaligen Besitzern des portugiesischen Klubs angestoßen wurde. Johannes Mösmang, der seit Ende August die Position des Präsidenten bei Estrela Amadora innehat, stellte klar, dass der Sachverhalt gegenwärtig vor einem portugiesischen Gericht verhandelt wird. Der ehemalige Player Manager des FC Bayern führt aus, dass die Gläubiger bis zur finalen richterlichen Entscheidung abwarten müssen, um festzustellen, in welcher Höhe die Altlasten beglichen werden müssen.

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Mösmang bestätigte gegenüber BILD, dass die Zahlung der 200.000 Euro gesetzlich blockiert ist. Nach portugiesischem Recht sei es Estrela Amadora untersagt, Schulden aus dem laufenden Insolvenzverfahren zu tilgen, solange die gerichtliche Prüfung nicht abgeschlossen ist. Die neuen Besitzer hätten den Verein Rot-Weiss Essen bereits Ende August über diesen Status Quo des Schuldendienstes informiert, um Transparenz bezüglich der finanziellen Lage zu gewährleisten.

Hintergrund: Verkauf von Tom Moustier

Der finanzielle Anspruch von Rot-Weiss Essen basiert auf dem Verkauf von Tom Moustier an den portugiesischen Erstligisten im Januar. Estrela Amadora hat die Gesamtrechnung in drei Raten zu begleichen, wobei die 200.000 Euro die zweite Rate darstellen. Durch die Übernahme des Klubs durch Thomas Müller, Mats Hummels und eine Investorengruppe im August sind auch die bestehenden Verbindlichkeiten auf die neuen Eigentümer übergegangen. Dies macht die Rückforderung der offenen Summe für den deutschen Drittligisten zu einer dringenden Angelegenheit.

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Die ursprüngliche Fälligkeit der Zahlung lag bereits im Juli, bevor die deutsche Investorengruppe das Management übernahm. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen des Schuldenabtragungsverfahrens ist eine direkte Überweisung an externe Gläubiger derzeit nicht zulässig. Das Gericht hat die Prüfung eines möglichen Schuldenschnittes aufgenommen, dieser Prozess ist jedoch bisher noch nicht abgeschlossen.

Auswirkungen auf Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen steht nun in einer schwierigen Position, da die Höhe der späteren Auszahlung von der Entscheidung des Gerichts abhängt. Johannes Mösmang versicherte zwar, dass alle Verbindlichkeiten nach der richterlichen Entscheidung beglichen werden, unabhängig vom Ergebnis. Dennoch hofft der deutsche Verein, dass kein massiver Schuldenschnitt erfolgt, der die Ausfallquote erhöhen würde.

Falls das Gericht einen Teilerlass der Schulden genehmigt, ist damit zu rechnen, dass der Drittligist deutlich weniger als die aktuell ausstehenden 200.000 Euro von Estrela Amadora erhält. Die Kläger vor der FIFA warten daher gespannt auf die endgültige Klärung durch die portugiesische Justiz, um ihre finanziellen Ansprüche durchzusetzen.