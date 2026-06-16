Müller und Hummels im Duett: Experten-Gespräche über Völler, Laimer und Zukunftspläne bei MagentaTV

Thomas Müller und Mats Hummels analysieren als Team bei MagentaTV die WM-Spiele. Dabei geht es um das Gespräch mit Rudi Völler, die Empfehlung für Konrad Laimer und Müllers eigene Trainer-Ambitionen. Außerdem: Geburtstagsständchen für Jürgen Klopp und exklusive Spiele wie Norwegen gegen Irak.

München (ots) - Das MagentaTV-Expertenteam rund um die Fußball-WM bietet auch vor dem exklusiven Spiel Frankreich gegen Senegal wieder interessante Einblicke und Diskussionsstoff. Die Experten Thomas Müller und Mats Hummels treten erstmals gemeinsam mit Moderatorin Laura Wontorra auf und liefern sich unterhaltsame sowie informative Gespräche.

Ein zentrales Thema ist die viel beachtete Schalte mit Rudi Völler beim deutschen WM-Start, über die Thomas Müller ausführlich spricht. Er berichtet von einem persönlichen Treffen mit Völler in Mexiko-Stadt und dessen Hinweis, über einen Trainerschein nachzudenken. Müller betont, dass das Gespräch zwar unstrukturiert war, Völlers Anmerkung aber nett gemeint war. Er schätzt den Austausch mit erfahrenen Persönlichkeiten und verteidigt gleichzeitig die lockere Art der Expert:innenrunde.

Zur Kritik an der幽默en Präsentation der Fußball-Expertise merkt er an, dass andere polemischer reagierten, während er die Mischung aus Fachwissen und Unterhaltung für gelungen hält. Hummels hingegen outet sich als großer Fan von Konrad Laimer und äußert sich positiv zu einer möglichen Vertragsverlängerung des Mittelfeldspielers beim FC Bayern München. Er preist Laimers Einsatz und Entwicklung, weist aber darauf hin, dass er sich nicht in Vereinsbelange einmischen wolle.

Die humorvolle Frage an Müller, ob dieser nicht schon in der Vereinsführung sei, unterstreicht den lockeren Ton der Runde. Darüber hinaus äußert sich Müller zu Zukunftsplänen nach seiner aktiven Karriere. Er möchte zunächst weitere Erfahrungen sammeln und nicht vorschnell Trainerposten anstreben, nur weil er Weltmeister sei. Die MagentaTV-Berichterstattung umfasst zusätzlich das exklusive Spiel Norwegen gegen Irak, bei dem alle Augen auf Erling Haaland gerichtet sind, sowie später das Match von Weltmeister Argentinien gegen Algerien mit Lionel Messi.

Ein besonderer Gruß geht an Jürgen Klopp zu seinem 59. Geburtstag, dem Müller, Hummels und die Crew ein "schräges" Ständchen singen. Klopp selbst verrät, dass er mit Dirk Nowitzki Padel tennis gespielt hat. Die Berichterstattung wird durch Video-Clips ergänzt, die die Stimmen und Ausschnitte aus den Vorläufen der Spiele zeigen.

Die Mischung aus fachlicher Analyse, persönlichen Anekdoten und humorvollen Momenten prägt das MagentaTV-Format und bietet den Zuschauern ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zur WM





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