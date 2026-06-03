Müller und Hummels im Gespräch mit Estrela Amadora? Ex-Bayern-Stars planen Offizielle: Estrela Amadora sieht sich in der Verantwortung

Drei ehemalige Bayern-Stars, darunter Thomas Mller und Mats Hummels, erwgen gemeinsam mit Investoren die bernahme des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora, wie BILD berichtet. Der Klub, der 2023 in die Primeira Liga zurckkehrte, pflegt bereits seit lngerem intensive Kontakte in den deutschen Fuballmarkt und verpflichtete zuletzt mehrere Talente aus der 3. Liga. Whrend die mgliche bernahme noch in einem frhen Stadium ist, muss der Verein zunchst eine mglicherweise anhngige Lizenzfrage klren.

Das nahende Ende einer beispiellosen Karriere? Bayern-Legende Thomas Müller , mittlerweile 36 Jahre alt, erwgt gemeinsam mit dem gleichaltrigen Weltmeister Mats Hummels und dem ehemaligen Bayern-Torwart Yann Sommer , alle 37, den Einstieg in die Geschftswelt des Profifuballs jenseits der aktiven Laufbahn.

Wie die deutsche Tageszeitung BILD berichtet, plant die Gruppe in Zusammenarbeit mit Investoren die bernahme des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora. Der Klub aus der Grostadt Amadora, die mit rund 170.000 Einwohnern zur Metropolregion Lissabon zhlt, beendete die vergangene Saison auf dem 15. Tabellenplatz und sicherte den Klassenerhalt nur knapp durch einen besseren direkten Vergleich gegen den Tabellen-16. Casa Pia.

Estrela Amadora gilt als inoffizieller Nachfolger des traditionsreichen Vereins, der 2011 nach einer Insolvenz aufgelst wurde. Unter dem frheren Namen hatte der Klub jahrelang in der ersten Liga gespielt und 1990 portugiesischen Pokal gewonnen, whrend er von Trainer-Legenden wie Fernando Santos und Jorge Jesus betreut wurde. Nach der Auflsung folgte eine lange重建, die 2020 mit der Fusion des offiziellen Nachfolgevereins CD Estrela und Club Sintra Football einen Zwischenschritt bedeutete.

Durch den Startplatz von Sintra in der dritten Liga konnte der neu formierte Verein antreten und schaffte schlielich 2023 die Rckkehr in die Primeira Liga. Die mgliche bernahme durch deutsche Weltmeister sttzt sich auch auf eine bereits existierende, professionelle Transferstrategie des Vereins, die in den letzten Jahren systematisch Talente aus dem deutschsprachigen Raum verpflichtete.

Allein im Januar wurden mit dem Rechtsverteidiger Max Scholze aus Ulm, dem Torwart Dudu (ex Viktoria Kln), dem Mittelfeldspieler Tom Moustier aus Essen und dem Strmer Chilohem Onuoha (vom 1. FC Kln) vier Spieler verpflichtet, die zuvor allesamt in der deutschen 3. Liga aktiv waren.

Diese Personalpolitik orientiert sich am Vorbild von Sidny Lopes Cabral, einem Auenverteidiger, der vor der vergangenen Saison ablsefrei von Viktoria Kln kam, nur ein halbes Jahr spter fr sechs Millionen Euro an einen anderen Klub verkauft und damit den wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg dieser Recruiting-Methode unter Beweis stellte. Estrela-Geschftsfhrer Francisco Lopo przisierte gegenber dem Kicker den strategischen Ansatz: Unser Technischer Direktor Paulo Moreira hat eine Verbindung nach Deutschland. So sind wir letztes Jahr auf Sidny aufmerksam geworden.

Bevor wir Sidny verpflichtet haben, hatten wir keine Berhrungspunkte mit dem deutschen Markt, aber jetzt haben wir die dritte Liga fr uns entdeckt, weil wir mit Sidny sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Durch ihn sind wir sehr neugierig geworden. Juristisch steht der mgliche Eigentmerwechsel jedoch noch auf unsicheren Beinen. Die portugiesische Profifuball-Lizenzkommission (LPFP) prft aktuell eine Beschwerde gegen Estrela Amadora, bei der es mutmalich um ausstehende Zahlungen gehen soll.

Der Verein stellte in einer offiziellen Stellungnahme klar: Estrela Amadora sieht keinen Grund, der den Erhalt der entsprechenden Lizenz in Frage stellen knnte, und hat volles Vertrauen in die Erfllung aller von den zustndigen Stellen geforderten regulatorischen Anforderungen. Sollte die Lizenz jedoch erteilt werden, knnte die bernahme durch die international renommierten Ex-Bayern-Spieler einen neuen Meilenstein in der wachsenden Internationalisierung des portugiesischen Fuballs markieren.

Die Nachricht, die zuerst in BILD auftauchte, wurde mittlerweile auch vom portugiesischen Blatt O Jogo aufgegriffen und sorgt in beiden Lndern fr reges Medienecho. Fr Hummels und Mller wrde sich mit dem potenziellen Engagement eine interessante Mglichkeit bieten, zunchst als Investoren und Miteigentmer Erfahrungen in der Vereinsfhrung zu sammeln, bevor mglicherweise spter ein Amt wie das des Sportdirektors oder sogar des Trainers ins Blickfeld rcken knnte





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