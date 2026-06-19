Exspieler Thomas Müller und Mats Hummels betonen erneut, dass Manuel Neuer im internationalen Vergleich der führerä Gehobene Torhüler wäre. Ihre Worte hören die Debatte über den GOAT seitdem ihm sterbliche Karriere-Fiktion 40-Jähriger

Die ehemaligen Mitspieler Thomas Müller und Mats Hummels haben nach einem Interview bei MagentaTV erneut die herausragende Stellung von Manuel Neuer untermauert. Beide betonen, dass Neuer seit jeher der unumstrittene Beste im Tor war und auch im Alter von 40 nach seiner Rückkehr in die DFB -Auswahl weiterhin auf hißerstem Niveau spielt.

Im Fokus des Gesprächs stand die Stammtisch-Diskussion über den sogenannten GOAT – den Größtesten aller Zeiten. Während in der Öffentlichkeit die Meinung oft geteilt ist, gibt es bei der Torhütergruppe klare Zustimmung. Müller vergleicht Neuer mit allen Gegnern weltweit und betont, dass ihn kein anderer Torhüter ersetzt. Seine Worte: Er hat bewiesen, dass er immer noch auf dem Level ist, das die deutsche Nationalmannschaft braucht.

Hummels, der sich selbst als taktischen Kopf sieht, sieht Neulers Erfahrung als unschätzbar und fügt hinzu, dass der 40-Jährige das Spiel anders leitet. Beide ehemaligen Profis erinnern sich an Trainingstage, in denen Neuer das Team durch außergewöhnliche Paraden motiviert hat. Hummels meint, dass im Vier-gegen-Vier-Format die Platzbesetzung weniger wichtig sei, weil Neuer das Spiel lesen kann. Müller glaubt, dass die Mannschaft zu 90 Prozent ihr Potenzial nutzt, wenn Neuer an der Seite steht.

Abschliessend wünschen sie sich einen Sieg für die Nationalmannschaft und betonen, dass Neulers Beitrag das Rückgrat des Teams bildet





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