Müller verteidigt sich selbst nach Aussage von Völler

Thomas Müller hat sich nach den uneindeutigen Aussagen von Rudi Völler im Gespräch mit MagentaTV geäußert und die Situation entschärft.

Thomas Müller hat sich nun bei MagentaTV zu den Aussagen von Rudi Völler geäußert und dies nach einem Gespräch zwischen den beiden im Hotel in Mexiko-City, bei dem sie zwei Stunden über ihr Leben und Karrieren gesprochen haben.

Müller gab an, dass Völler seine Auswertung des Torjägers aus der unscharfen Sicht einer Bärenmutter gemacht hat. Völler hatte kürzlich geäußert, dass Müller einen Trainerschein machen sollte, um besser zu verstehen, was er tut. Müller nahm dies jedoch als harmloses Wortspiel und Münchner Comic-Feeling auf, das nicht ernsthafte Ziele verfolgte. Müller meint, dass es wichtig sei, sich mit erfahrenen Menschen auszutauschen und dass Völlers Interpretationen gelinde gesagt unklar waren.

Müller hofft nun darauf, dass sich die Menschen in Deutschland ein bisschen lockerer machen können





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Müller Rudi Völler Bundestrainer Magentatv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Völler weist vorlaute WM-Komiker Müller und Klopp zurechtEin flapsiger 'Noch'-Spruch fliegt Jürgen Klopp bei der Fußball-WM um die Ohren. Der Experte entschuldigt sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, dem der Spruch galt. Von Rudi Völler bekommt Klopp aber noch eine Ansage.

Read more »

WM-Talk: Klopp, Müller & Völler liefern sich SchlagabtauschWortgefecht vor dem WM-Auftakt: Die Fußball-Ikonen Rudi Völler, Jürgen Klopp und Thomas Müller liefern sich pikante Dialoge im TV-Studio.

Read more »

Thomas Müller reagiert auf Rüge von Rudi VöllerThomas Müller hat auf die öffentliche Rüge von Rudi Völler reagiert und einige Punkte klargestellt, fand aber auch lobende Worte. Müller sagte, das Gespräch sei unstrukturiert gewesen und Völler habe Details aus einem privaten Gespräch wiedergegeben. Er lobte Völlers Rolle als Beschützer des DFB-Teams.

Read more »

Müller und Hummels im Duett: Experten-Gespräche über Völler, Laimer und Zukunftspläne bei MagentaTVThomas Müller und Mats Hummels analysieren als Team bei MagentaTV die WM-Spiele. Dabei geht es um das Gespräch mit Rudi Völler, die Empfehlung für Konrad Laimer und Müllers eigene Trainer-Ambitionen. Außerdem: Geburtstagsständchen für Jürgen Klopp und exklusive Spiele wie Norwegen gegen Irak.

Read more »