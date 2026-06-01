Müllproblematik in Hessens Städten: Städte kämpfen mit hohen Reinigungskosten

Die Städte in Hessen kämpfen mit hohen Reinigungskosten aufgrund von illegalen Müllentsorgungen. Die Menschen verbringen mehr Zeit draußen im Frühling und Sommer, was zu viel achtlos weggeworfenem Müll führt. Die Städte mahnen mehr Verantwortungsbewusstsein von Bürgern an.

Müll neben statt im Abfalleimer - Hessen s Städte kämpfen mit hohen Reinigungskosten und mahnen mehr Verantwortungsbewusstsein von Bürgern an. Gießen/Marburg/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Grillen, Feiern, Pause im Park - im Frühling und Sommer verbringen die Menschen mehr Zeit draußen, das sorgt auch aktuell für viel achtlos weggeworfenen Müll in Hessen s Städte n.

Als Hauptgründe für dieses sogenannte Littering sehen sie einen allgemein sorgloseren Umgang mit Müll und Bequemlichkeit. Das Verhalten und damit die Verantwortung gegenüber Umwelt und Natur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zum Negativen verändert. Selbst wenn der Abfalleimer nur drei Meter entfernt steht, wird der Abfall einfach liegen gelassen, oder der Einweggrill nicht weggeräumt. Hinzu kommt, dass die Stadtreinigung und Abfallentsorgung in der mittelhessischen Stadt unterbesetzt sind - derzeit laufen Stellenausschreibungen.

Für die Städte und auch ihre Einwohnerinnen und Einwohner ist das Problem der illegalen Müllentsorgung mit hohen Folgekosten verbunden. Um etwa Zigarettenkippen oder Kaugummis zu beseitigen, seien aufwendige Reinigungsarbeiten und auch der Einsatz von Spezialmaschinen notwendig. Hanau bittet Müllsünder seit Februar deutlich stärker zur Kasse. Jährlich müssen nach Angaben der Stadt rund 180 Tonnen illegal abgelagerter Müll in Hanau beseitigt werden - das koste rund 100.000 Euro, die auf die Abfallgebühren umgelegt und somit von allen Bürgern bezahlt werden müssten.

Und auch Hessens größte Stadt Frankfurt beklagt, dass es immer wieder zu illegalen Abfallablagerungen komme, die eine vermeidbare Gefährdung für Umwelt, Mensch und Tier sowie hohe Kosten für die Beseitigung nach sich zögen





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