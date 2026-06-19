Multi-Launch-Wasserachterbahn mit neuer Antriebstechnik in Deutschland

Die weltweit erste Multi-Launch-Wasserachterbahn mit neuer Antriebstechnik wurde in Deutschland eröffnet. Das Fahrgeschäft kostet 11,5 Millionen Euro und kombiniert die Dynamik einer modernen Launch-Achterbahn mit den spektakulären Elementen einer Wasserattraktion.

Eine mehr als 500 Meter lange Spektakel-Fahrt mit über 50 Sachen. Mehrfach wird der Wagen während der Fahrt spektakulär beschleunigt, zweimal regelrecht aus dem Wasser geschossen.

Die Kickstarts drücken Adrenalinjunkies in die Sitze, blitzschnelle Richtungswechsel sorgen immer wieder für Überraschung. So viel Dynamik war bislang nur in modernen Launch-Coastern mit Katapulten zu erleben. Mit der "Dønnervind" ging am Freitag die weltweit erste Multi-Launch-Wasserachterbahn mit neuer Antriebstechnik an den Start. Dabei handelt es sich um das größte Einzelinvestment in der Geschichte des beliebten im Vogtland. 11,5 Millionen Euro kostete das Fahrgeschäft, das nach Angaben der Betreiber "neue Maßstäbe in der internationalen Freizeitparkbranche" setzt.

Denn erstmals werde die Dynamik einer modernen Launch-Achterbahn mit den spektakulären Elementen einer Wasserattraktion verbunden. Die Vorfreude bei der Inhaberfamilie Völkel ist riesig: "Mit Dønnervind erfüllen wir uns einen Traum, an den vor wenigen Jahren noch niemand geglaubt hätte. Dass eine echte Weltneuheit ausgerechnet hier im Vogtland entsteht, macht uns unglaublich stolz.

" Gleichzeitig sei diese Investition ein klares Bekenntnis zu den Gästen und der Zukunft des Parks. Stattdessen durch klassische Kettenaufzüge wird die Bahn mittels leistungsstarker Magnetantriebe immer wieder aufs Neue beschleunigt. Das sorgt für eine beispiellos dynamische Streckenführung.

"Kombiniert mit spritzigen Wasserelementen und einem spektakulären Finale über dem See entsteht eine Attraktion, die und Wasserbahn-Spaß auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen lässt", versprach der Park kurz vor Inbetriebnahme von "Dønnervind". Der Freizeitpark war einst der erste in den neuen Bundesländern. Günstige Eintrittspreise, über 80 Attraktionen und acht Themenwelten machen ihn bis heute auch über die Region hinaus beliebt.

Fast 350.000 Besucher kommen pro Jahr nach Lengenfeld – und konnten sich schon 2019 über eine echte Innovation freuen: "Dynamite" war Deutschlands erster Big Dipper Coaster mit einzelnen frei stehenden Wagen für Loopings und Spiralen in bis zu 40 Metern Höhe





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