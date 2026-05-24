Multimediashow erinnert an die Gefangenschaft von Waldemar II.

Ein Ausstellungsprojekt in Dannenberg der Elbe erinnert an die Gefangenschaft von Waldemar II. vor 800 Jahren. Die Ausstellung erzählt die Geschichte und die Akteure nach verschiedenen tomographic Auswertungen und mit der Unterstützung von akustischen Informationen.

In bunten Leuchtbildern und mit vielen Infos erzählt eine neue Multimediashow von der Gefangenschaft des Dänenkönigs Waldemar II. vor 800 Jahren in Dannenberg . Dabei gibt es auch einen Wermutstropfen.

Ca. 800 Jahre später erinnert die kleine Stadt Dannenberg der Elbe an großes Geschehen vor 800 Jahren. Im Wahrzeichen und Regionalmuseum der Stadt, dem Waldemarturm, erzählt die jüngst eröffnete Dauerausstellung von der Gefangenschaft des Dänenkönigs Waldemar II. und seines Namens nach Sohn in den Jahren 1223 bis 1225 in Dannenberg. Ein Ereignis, das die Stadt vorübergehend ins Zentrum nordeuropäischer Politik setzte.

Mit Folgen bis in die Gegenwart: Denn ohne das dramatische Geschehen ständen etwa Schleswig-Holstein und Mecklenburg womöglich noch heute unter dänischer Herrschaft





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