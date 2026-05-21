Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

Die Multitude AG hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 61,6 Millionen Euro, nach 66,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Entwicklung war geprägt von Anpassungen im Produktangebot und in der Portfoliozusammensetzung.

Die Multitude AG hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 61,6 Millionen Euro, nach 66,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Entwicklung war geprägt von Anpassungen im Produktangebot und in der Portfoliozusammensetzung. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen stiegen im Jahresvergleich deutlich um 2,5 Millionen Euro auf 4,9 Millionen Euro, hauptsächlich getrieben durch das Consumer Banking. Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen erhöhten sich um 23,5 % auf 971,6 Millionen Euro. Die Bilanzsumme stieg um 14,8 % auf 1.590,7 Millionen Euro.

Die Forderungsqualität verbesserte sich im ersten Quartal weiter, wobei die Wertminderungen auf Kundenforderungen um 18,8 % auf 18,0 Millionen Euro zurückgingen. Die Kundeneinlagen, die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, erhöhten sich um 15,4 % auf 1.193,7 Millionen Euro. Das Eigenkapital der Gruppe stieg um 19,8 % auf 249,1 Millionen Euro, wodurch sich die Netto-Eigenkapitalquote auf 29,4 % belief. Der Nettogewinn im ersten Quartal 2026 belief sich auf 4,4 Millionen Euro.

Die Multitude AG bleibt auf Kurs, ihre Kapitalmarktprognose von 30 Millionen Euro Nettogewinn für 2026 zu erreichen, und bestätigt zudem erneut die langfristigen Ziele eines jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 Prozent in den Jahren 2027 und 2028. Die Umsatz- und Nettogewinnentwicklung im ersten Quartal entsprach den Erwartungen und steht im Einklang mit der erwarteten Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf.

Die Ergebnisse der Geschäftsbereiche Consumer Banking, SME Banking und Wholesale Banking zeigten eine positive Entwicklung, wobei die Umsatzerlöse und die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen in allen Bereichen zugenommen haben. Die Multitude AG bleibt auf Kurs, ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, unterstützt durch die disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie, eine verbesserte Bilanzqualität, steigende wiederkehrende Provisions- und Gebühreneinnahmen sowie degressive Kostenentwicklung bei zunehmender Skalierung der Plattform. Für die zweite Jahreshälfte erwarten sie eine stärkere Geschäftsentwicklung





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Multitude AG Ergebnisse Q1 2026 Umsatzerlöse Nettoforderungen Bilanzsumme Forderungsqualität Eigenkapital Nettogewinn

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