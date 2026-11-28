Der Basketball-Bundestrainer freut sich über die gelungene Qualifikation für Katar, ist mit dem Auftritt in Lettland jedoch nicht zufrieden.

Der Basketball-Bundestrainer freut sich über die gelungene Qualifikation für Katar, ist mit dem Auftritt in Lettland jedoch nicht zufrieden. Kapitän Dennis Schröder übermittelte seine Glückwünsche aus der Ferne via Social Media, während Bundestrainer Álex Mumbrú seine Basketballer nach der erfolgreichen WM-Qualifikation noch einmal in der Kabine im Bauch der Arena von Riga versammelte.

Die Erleichterung war dem Spanier deutlich anzusehen, auch wenn er nach diesem Krimi dennoch nicht vollends zufrieden war.

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„Wir haben gelitten, zu viel. Freiwürfe und all das. Schrecklich. Wir müssen uns für Polen verbessern, denn wir spielen zu Hause vor unseren Fans.