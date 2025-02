München-Anschlag: 24-Jähriger rast mit Auto in Verdi-Demo

Ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber hat in München mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag an einer Kreuzung, wo sich die Demonstranten versammelt hatten. Der Täter war laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann bisher nicht straffällig geworden und hatte eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in München. Vor der Tat postete er islamistische Inhalte in sozialen Netzwerken.

In München hat am Donnerstag ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber Farhad N. mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Der Vorfall ereignete sich an einer Kreuzung, wo sich die Demonstranten versammelt hatten. Der Mann kam ausgerechnet an einem Tag, an dem die Verdi -Gewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen und gegen die Entlassung von 18.000 Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung demonstrierte.

Laut des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann war der Asylbewerber in Deutschland als unbegleiteter Minderjähriger 2016 über Italien angekommen und von einer Jugendhilfe-Einrichtung in Obhut genommen worden. Sein Asylantrag wurde im September 2017 abgelehnt, doch er legte Widerspruch ein. Herrmann betonte, dass der mutmaßliche Täter bisher nicht straffällig geworden war und auch nicht ausreisepflichtig. Der junge Mann hatte angeblich eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von der Stadt München gehabt und war als Ladendetektiv nur als Zeuge eines Diebstahls in Erscheinung getreten. Zu keiner Zeit gab es Hinweise auf eine Gefährdung. Farhad N. postete vor der Tat islamistische Inhalte in sozialen Netzwerken. Auf TikTok teilte er Videos des bekannten deutschsprachigen salafistischen Influencers Abdelhamid und ein Video, das den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein glorifizierte. Nach RTL-Informationen trainierte der junge Mann in einem Fitnessstudio unter falschem Namen. Die Mitarbeiter dort sind schockiert, da sie ihn als sehr freundlich und respektvoll wahrgenommen hatten. Über Religion oder Politik habe er dort nie geredet, nur über Sport und Frauen





