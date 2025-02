München-Anschlag: Afghanischer Asylbewerber verübt brutale Tat und verletzt 30 Menschen

Ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan hat am Donnerstag in München einen Anschlag verübt und dabei mindestens 30 Menschen verletzt. Der Tatverdächtige wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt und festgenommen. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München laufen unter dem Aspekt eines extremistischen Hintergrunds.

München - Ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan verübte am Donnerstag einen mutmaßlichen Anschlag in München und verletzte dabei mindestens 30 Menschen, manche davon schwer. Der Tatverdächtige wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt und festgenommen. Nach Informationen der „Welt“ soll er wegen posttraumatischer Störungen und Halluzinationen in medizinischer Behandlung gewesen sein.

Laut Deutschen Presse-Agentur (dpa) war der Tatverdächtige Ende 2016 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen und von einer Jugendhilfe-Einrichtung in Obhut genommen worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann korrigierte am Donnerstagabend einige Angaben zu dem Täter. Demnach war er in der Vergangenheit nicht, wie bisher angenommen, aufgrund von Straftaten polizeibekannt – sondern aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Ladendetektiv.Am Donnerstagmittag hatte der CSU-Politiker zwei Stunden nach der Tat gesagt, der 24-Jährige sei im Zusammenhang mit Ladendiebstählen und Drogendelikten auffällig geworden. Diese Fehlinformationen seien der Kürze der Zeit geschuldet gewesen. Der Tatverdächtige soll einen Asylantrag gestellt und aufgrund seiner Situation eine Duldung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhalten haben, wodurch seine Abschiebung ausgesetzt wurde. Herrmann sagte dann aber, dass N. doch nicht ausreisepflichtig gewesen sein soll. Er habe eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von der Stadt München gehabt. Doch inzwischen ist klar, die Situation ist komplizierter: Im Februar 2017 stellt N. einen Asyl-Antrag. Das hatte er allerdings bereits in Italien getan. Sein Antrag wird abgelehnt. N. klagt dagegen und bleibt im Land. „-Zeitung berichtet. Im Dezember 2020 erhält die Münchener Ausländerbehörde demnach die Mitteilung über die „Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht“ des Afghanen. Da damals die Taliban noch nicht an der Macht waren, wäre eine Abschiebung auch möglich gewesen. Doch N. hat inzwischen eine Duldung bekommen. Warum ist unklar. Zwei „sicherheitspolitische Befragungen“ soll die Ausländerbehörde mit ihm durchgeführt haben. Doch als die Im Oktober 2021 soll er dann eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bis Oktober 2023 erhalten haben. Warum ist wieder unklar. Zuletzt wurde diese bis 22. April 2025 verlängert.. Wenige Monate vor Auslaufen seiner Aufenthaltsgenehmigung entschließt er sich dann offensichtlich zu seiner Todesfahrt.Inzwischen hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen, da es „Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund“ gebe, wie ein Sprecher ausführte. Bisher wird er von den bayerischen SicherheitsbehördenErmittler haben inzwischen auch die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln, wo der Mann zuletzt lebte.“ berichtet, dass N. vor der Tat islamistische Posts abgesetzt haben soll. Auch die „Welt“ stieß auf ein mutmaßliches Social-Media-Profil des Tatverdächtigen. Auf den inzwischen teilweise gelöschten Profilen präsentiert sich ein Farhad N. als2024 gewann er offenbar einen deutschen Wettbewerb im Bodybuilding und posiert dort auch mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne. Sonst schreibt er immer wieder auch auf Arabisch und postet auch afghanische Flaggen. Anfang der Woche hatte er gepostet: „Allah sagte: ‚Wenn ein gläubiger, frommer oder fleißiger Diener ins Grab gelegt wird, wird ein Gebet über seinem Kopf gesprochen.‘“ Am Mittwoch folgt dann seinversehen mit dem Emoji der Kaaba, dem islamischen Heiligtum. Plante N. bei seiner Fahrt zu sterben? Unklar. Sonst zeigt sein Instagram-Profil keine explizit dschihadistische Ideologie, aber muslimische und afghanische Inhalte. Anders der Blick auf die Liste der Accounts, denen der mutmaßliche Täter auf Instagram folgt: Über 900 Seiten und Profile hat N. dort abonniert, ein Großteil davon mit islamischen Inhalten.Auf einer der gefolgten Seiten heißt es unter anderem in der Profilbeschreibung, es werden keinen Direktnachrichten von weiblichen Followern beantwortet. Auch das TikTok-Profil von Farhad N. ist als widersprüchlich zu beschreiben. Während er in seinem Feed vor allem Fotos und Videos aus dem Fitnessstudio und beim Posieren vor teuren Autos und vor Luxusboutiquen veröffentlicht, zeichnen seine reposteten Beiträge ein anderes Bild von ihm.Scholz fordert schnelle Abschiebung des Täters – Merz will „Recht und Ordnung durchsetzen“ Es sind fast ausschließlich islamistische Inhalte, teils auf Farsi und Arabisch, teils auf Deutsch. „Alles, was du verloren hast, wird Allah mit etwas Schönerem ersetzen“, ist auf einem reposteten Bild von N. zu lesen. Wie die Polizei mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise auf weitere Beteiligte. Die Verdi-Demonstration suchte sich N. nach bisherigem Kenntnisstand offenbar nicht gezielt, sondern zufällig aus.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München Anschlag Asylbewerber Afghanistan Terror Extremist Gewalt Polizei Ermittlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in MünchenDer FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »

München: Neue Details über Asylbewerber – „Absolut rechtmäßig“Bei dem mutmaßlichen Täter von München handelt es sich um einen afghanischen Asylbewerber. Sein Asylantrag war zwar abgelehnt worden - aber er hatte einen gültigen Aufenthaltstitel. Und nicht nur das.

Weiterlesen »

München: Abgelehnter Asylbewerber rast in Menge – darum war er noch hierWieder weinen wir wegen eines Mannes, der nicht mehr hätte hier sein dürfen. Warum Farhad N. trotz abgelehntem Asylbescheid noch in Deutschland sein konnte!

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München - 28 Verletzte, Täter ein polizeibekannter Asylbewerber aus AfghanistanEin Auto ist in München in eine Menschenmenge gerast und hat 28 Verletzte verursacht. Der Täter, ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München ++ 28 Verletzte ++ Täter ist polizeibekannter Asylbewerber aus AfghanistanIn München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, wodurch 28 Menschen verletzt wurden. Der Täter ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan. Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto rast in Menschenmenge in München ++ 28 Verletzte ++ Täter ein polizeibekannter Asylbewerber aus AfghanistanEin Mini Cooper ist in München in eine Menschenmenge gefahren, was zu mindestens 28 Verletzten führte. Zwei Personen wurden schwer verletzt und ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Der Täter ist ein polizeibekannter Asylbewerber aus Afghanistan (24). Bayerns Ministerpräsident Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus.

Weiterlesen »