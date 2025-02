München-Anschlag: Ermittler suchen nach Motiv - Wohnung des Verdächtigen durchsucht

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf eine Menschenmenge in München suchen die Ermittler nach dem Motiv des Täters. Die Wohnung des 24-jährigen afghanischen Verdächtigen in Solln wurde durchsucht. Erste Hinweise deuten auf ein islamistisches Tatmotiv hin. Der Bundes Verfassungsschutz ist eng in die Ermittlungen eingebunden.

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf eine Menschenmenge in München suchen die Ermittler nach dem Motiv des Täters - und durchsuchen auch die Wohnung des Verdächtigen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln durchsucht, in dem der 24-jährige Afghane gewohnt haben soll. Die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft äußerten sich zunächst auf Anfrage nicht.

Erste Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv gibt es in sozialen Netzwerken: Der Verdächtige soll vor der Tat einen mutmaßlich islamistischen Post geteilt haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Afghane einen entsprechenden Inhalt in sozialen Netzwerken verbreitet. Der „Spiegel“ hatte zuvor von mutmaßlich islamistischen Beiträgen des Verdächtigen berichtet. Nach Angaben von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hat die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz hieß es, das Bundesamt sei „eng in die Untersuchungen eingebunden“ und stehe mit den Behörden vor Ort im Austausch. Der junge Mann war nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) polizeibekannt. Er sei wegen Ladendiebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Nach Angaben Herrmanns gehen die Sicherheitsbehörden derzeit nicht von einem Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz aus, die am Freitag starten soll und zu der zahlreiche hochrangige Politiker erwartet werden. (dpa/mg





