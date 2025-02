München-Anschlag: Familie der Toten gegen politische Instrumentalisierung

Nach dem Auto-Anschlag in München, bei dem eine 37-jährige Mutter und ihre zwei Jahre alte Tochter ums Leben kamen, hat sich die Familie zu Wort gemeldet und eine politische Instrumentalisierung des Todes ihrer Angehörigen gefordert. Gleichzeitig fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sofortige Verhandlungen mit den Taliban und die Erhöhung der Abschiebeflüge.

Nach dem Auto-Anschlag in München hat sich die Familie der beiden Verstorbenen zu Wort gemeldet. Sie möchte nicht, dass deren Tod politisch instrumentalisiert wird. Die 37-jährige Amel, die mit ihrer zwei Jahre alten Tochter Hafsa ums Leben kam, war laut Familie eine engagierte Bürgerin. Sie setzte sich für Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit ein und war gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Amel wurde in Algerien geboren und kam mit vier Jahren nach Deutschland.

Sie studierte Umweltschutz und lebte seit 2017 in München, zuletzt mit ihrem Mann. Zudem war sie als Ingenieurin für die Stadt tätig. Die Familie betont, dass Amel ihren Werten auch an ihre Tochter weitergegeben hat. In der Zwischenzeit läuft die politische Debatte über Konsequenzen aus dem Anschlag weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert als Konsequenz aus dem Attentat sofortige Verhandlungen mit den Taliban. Er plädiert dafür, dass die Abschiebeflüge wöchentlich stattfinden sollen. Söder betont, dass es allein in Bayern fast 2.000 ausreisepflichtige Afghanen gebe, von denen etwa 200 schwere Straftäter seien. Söder fordert einen schnellen Austritt dieser Personen aus dem Land und eine zeitweilige Einstellung der Visa-Vergaben.Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Samstag bereits die Abschiebung des Attentäters an. Er wird nach Verbüßung seiner Strafe in das Land zurückgeführt, aus dem er stammt. Scholz betont, dass der Attentäter für seine „unverzeihliche Tat“ verurteilt werden muss.





