München-Anschlag überschattet Bundestagswahl: Wie stark beeinflusst er die Wähler?

Eine aktuelle Umfrage untersucht die Auswirkungen des Terroranschlags in München auf die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland. 37% der Befragten geben an, vorsichtiger im öffentlichen Raum zu sein, während 62% ihr Verhalten nicht ändern wollen. Die AfD-Wähler zeigen eine andere Haltung. Die Umfrage zeigt auch, welche Parteien als Problemlöser in der Zuwanderungspolitik angesehen werden.

Der Anschlag in München überschattet die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland. Eine aktuelle Forsa- Umfrage im Auftrag von RTL untersucht, wie stark sich der Anschlag auf die Wählerentscheidungen auswirkt. 37 Prozent der Befragten geben an, vorsichtiger im öffentlichen Raum zu sein und Menschenansammlungen zu meiden. 62 Prozent hingegen wollen ihr Verhalten nicht einschränken.Interessanterweise zeigen sich AfD-Wähler in dieser Hinsicht anders.

Eine Mehrheit plant, sich aufgrund der jüngsten Anschläge vorsichtiger im öffentlichen Raum zu verhalten. 17 Prozent der Wahlberechtigten würden ihre Wahlentscheidung nach dem Anschlag in München überdenken. Die Anhänger der AfD geben am häufigsten an, dass der Anschlag ihre Wahlentscheidung beeinflusst.Auf die Frage, welche Partei die Probleme der Zuwanderung am besten lösen kann, nennen 29 Prozent der Wahlberechtigten die CDU/CSU. 41 Prozent glauben, dass die Parteien der politischen Mitte nach der Bundestagswahl gemeinsame Maßnahmen zur Steuerung der Zuwanderung und zur beschleunigten Abschiebung abgelehnter Asylbewerber finden werden. 53 Prozent der Befragten sind skeptisch, ob es nach der Wahl zu einer Einigung kommen wird. Während SPD, Grüne, FDP und Union mehrheitlich davon ausgehen, dass die Mitte-Parteien eine Einigung in zentralen Fragen der Zuwanderungspolitik finden werden, glaubt eine große Mehrheit der Anhänger von Linkspartei, BSW und AfD das Gegenteil.





Bundestagswahl München-Anschlag Umfrage Afd Zuwanderung

