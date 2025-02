München-Attentat: Politik im Wandel und die AfD als Gewinner?

Das mutmaßliche Attentat in München beschäftigt die Runde von Markus Lanz. Richard David Precht kritisiert die AfD scharf, sieht aber auch ein Versagen der demokratischen Mitte. Die Diskussion dreht sich um die Folgen des Attentats für die Migrationsdebatte und die politische Landschaft Deutschlands.

Das mutmaßliche Attentat in München beschäftigte die „Markus Lanz“-Runde am Donnerstag. Philosoph Richard David Precht fand deutliche Worte für die AfD, er kritisierte aber auch ein politisches Versagen der demokratischen Mitte. Wurden etwa 28 Menschen teils schwer verletzt. Ein 24-jähriger Afghane, bei dem es sich um einen abgelehnten Asyl-Bewerber gehandelt haben soll, wurde noch am Tatort festgenommen.

Nach den Attentaten in Mannheim und Aschaffenburg entbrannte im Bundestag bereits eine hitzige Migrationsdebatte, die jüngst in einer gemeinsamen Abstimmung unter anderem von Union und gipfelte. Journalistin Sabine Rennefanz prophezeite nun, dass die Debatten erneut hochkochen könnten: „Im Wahlkampf habe ich die Befürchtung, dass es jetzt noch polarisierter wird, noch stärker sich um Migration dreht und eben nicht um Pflege, nicht um Bildung.“ Rennefanz ergänzte wütend, dass die hohe Anzahl an Attentaten zu noch mehr Frust in der Bevölkerung führen werde: „Man kommt sich doch als Bürger total veräppelt vor.“ Auch Journalist Michael Bröcker echauffierte sich über die vielen kleinen und stellte klar, dass sich „90 Prozent aller islamistischen Täter in den letzten acht Jahren hier in Deutschland (...) radikalisiert“ haben. Einen Lösungsansatz von Innenministerin Laut des Journalisten müsse es jetzt endlich „dazu kommen, dass wir eine Kontrolle, eine Steuerung“ und eine „präventive“ Art des Screenings von Geflüchteten einführen. Philosoph Richard David Precht stimmte dem zwar zu, er sagte jedoch auch: „Ich sehe eine unglaubliche Überforderung, eine Verzweiflung und auch eine große Hilflosigkeit.“ Precht erklärte weiter, dass er sicher sei, dass es nach der Wahl große „Veränderungen“ geben werde. „Ich glaube, dass wir es schaffen werden, straffällig gewordene Täter zurückzubringen in ihre Heimatländer. (...) Wir werden einige richtige Dinge tun“, erwartet der Podcast-Partner von erzählt: 'Wenn die AfD regieren würde, könnte so was nicht passieren'. Man muss mal überlegen, wie viele Menschen aus Afghanistan in diesem Land leben. (...) Ich kann nicht jeden Einzelnen scannen, überwachen, dass so eine Tat sich nicht auf ähnliche Art und Weise wiederholen kann.“ Während Precht für „realistische Erwartungen an diese Veränderungen“ plädierte, merkte Michael Bröcker an, dass viele Menschen „einfach schlicht nicht mehr das Gefühl“ haben, „dass alles versucht wird“. Ein Gefühl, das Precht mit dem aktuellen Wahlkampf in Verbindung brachte. Laut des Philosophen sei die demokratische Mitte nämlich in der Migrationsfrage nicht daran interessiert, zusammenzufinden. „Verwenden wollten. Und die CDU wollte Rot-Grün als Versager vorführen und sich selbst als Macher und hat deswegen genau zu diesem Zeitpunkt die fünf Punkte eingebracht“, unterstellte Precht. Die Migration sei damit „zum Spielball wahltaktischer Überlegungen gemacht“ worden. Über dieses Vorgehen urteilte Journalistin Kristina Dunz: „Es hilft nur der AfD!“ Auch Richard David Precht äußerte innerhalb der Sendung die Sorge, dass die AfD „in Zukunft noch stärker werden könnte“. „Deutschland zahlt mittlerweile (...) einen hohen Preis für diese Migrationspolitik“, klagte Moderator Markus Lanz, der sich in dem Zusammenhang über die „ritualisierten“ Reaktionen seitens der Politik auf das Attentat in München echauffierte. Vorspielte: „Die Statements sind austauschbar.“ Laut Bröcker handle es sich hierbei um eine „Copy-und-Paste-Trauer“, die vor allem zeige, „dass wir inzwischen über den Punkt hinweggekommen sind, wo es um Wut geht. Sondern wir sind an dem Punkt, wo es um Ohnmacht geht.“ Eine Aussage, die Markus Lanz sichtlich schockierte: „Überleg mal, was das heißt. Was für ein grauenvoller Begriff!





München-Attentat Afd Migration Politische Mitte Sicherheitspolitik

