Ein Auto rast in eine Gruppe von Verdi-Demonstranten in München. Zwei Tage später sterben ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter an ihren Verletzungen. Die Polizei geht von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus.

München erlitt am Donnerstag eine schreckliche Tragödie, als ein Auto in eine Gruppe von Verdi -Demonstranten am Rande der Stadt fuhr, mehrere Menschen verletzte und zwei Tage später ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter in den Tod trieb. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr, als der 24-jährige afghanische Fahrer seinen Wagen absichtlich gegen das Ende des Demonstration szugs lenkte. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Der Fahrer rief nach der Tat „Allahu Akbar“ und gab in einer Vernehmung ein, den Wagen absichtlich in die Menschenmenge gelenkt zu haben. Die Ermittler werten derzeit Chats auf dem Smartphone des Täters aus. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung aus.Der 24-Jährige hatte sich nach Angaben der Ermittler zuletzt rechtmäßig in Deutschland aufgehalten. Wie aus einem Gerichtsurteil gegen die Ablehnung seines Asylantrags aus dem Oktober 2020 hervorgeht, soll er über seine Fluchtgeschichte gelogen haben. Im April 2021 erließ die Stadt München jedoch einen Duldungsbescheid und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis für den 24-Jährigen. Der Vorfall hat eine Woche vor der Bundestagswahl Streit unter politischen Parteien ausgelöst, welche Schlüsse daraus gezogen werden müssen. Bundeskanzler Scholz forderte beim Besuch des Anschlagsortes harte Konsequenzen. „Solche Dinge sollten sich nicht zutragen“, sagte er. „Wer so was macht, muss mit den härtesten Strafen rechnen.“ Und wer kein Aufenthaltsrecht besitze, müsse am Ende der Strafverbüßung das Land verlassen.





