München: Auto rast in Menschenmenge, viele Verletzte

Nach einem mutmaßlichen Anschlag in München sind 36 Menschen verletzt. Acht davon sind schwer verletzten, zwei schweben in Lebensgefahr. Ein 24-jähriger Afghane soll das Auto gesteuert haben. Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv aus.

München : Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi am Freitag gibt es 36 Verletzte. Acht der Verletzten sind schwer verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich, als ein Auto in die Menschenmenge an der Kundgebung gerast ist. Ein zwei Jahre altes Kind und seine Mutter sind unter den schwerstverletzten Opfern. Der Gesundheitszustand des Kindes ist nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) kritisch.

Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv des 24-jährigen Täters aus, der aus Afghanistan stammt und sich rechtmäßig in München aufgehalten hatte. Die Ermittlungen dauern an. \\Laut Vizepräsident des Polizeipräsidiums München, Christian Huber, wurden 32 männliche und vier weibliche Opfer registriert. Das jüngste Opfer ist zwei Jahre alt, das älteste 60. Die Verletzten werden in mehreren Krankenhäusern der Stadt versorgt. Ein Leichtverletzter konnte bereits aus dem Klinikum entlassen werden. Weitere Details zu den Opfern werden nicht veröffentlicht, um die Privatsphäre zu schützen.\\Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Fahrer des Wagens, ein Mini Cooper, hinter der Demonstration und einem Polizeiauto unterwegs. Er überholte das Polizeiauto, beschleunigte und fuhr in das Ende der Menschenmenge. Polizisten gaben einen Schuss auf das Fahrzeug ab, um den Fahrer zu stoppen. Der Wagen wurde später sichergestellt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich in polizeilicher Untersuchung. Die Generalstaatsanwaltschaft München will am Freitag einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen versuchten Mordes beantragen





morgenpost

Anschlag München Auto Verletzte Verdi Gewerkschaft Islamismus Afghanistan

