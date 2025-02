München'de Araç Saldırısı: Radikalleşme Riski ve Önceki Suçların Rolü

München'de bir araç, insan grubuna çarptı. 24 yaşındaki Afganistanlı saldırgan, 2016'da Almanya'ya gelen ve daha önce hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili suçlardan yargılanmış bir mülteci. Profis, saldırganın radikalleşme eğilimini ve bu eylemlere sebep olabilecek faktörleri açıklıyor.

München Innenstadt'de bir araç, insan grubuna çarptı. Görevliler olay yerinde. 24 yaşındaki Afganistanlı, 2016'da Almanya 'ya gelen ve daha önce hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili suçlardan yargılanmış bir mülteci. Ünlü profiliçi Helmut Kury, saldırgan hakkında yapılan analizleri açıklıyor. Saldırganın sosyal medyada muhtemelen İslami içerikli bir mesaj paylaştığı belirtiliyor. Bunun, saldırganın uzun süredir bir öfke ve nefret beslediğini düşündürüyor.

Üç hafta önce Aschaffenburg'da yaşanan saldırı gibi kolay uygulanabilir saldırılar, aşırıcılardan ilham alabiliyor. Geçmişte Almanya'daki benzer saldırılardan sorumlu olan mültecilerin, saldırıları yapmadan önce, uzun süreli bir planlama ve hazırlık içerisinde oldukları ve bu süreçte öfke ve kin duygusunun arttığı gözlemlenmiştir. Öte yandan, Almanya'da uzun süre kalmalarına rağmen henüz göçmenlik statüsünden çıkmamıştı. Araştırmacılar, bu kişilerin, ölçülü bir şekilde radikalleşme eğiliminde olduğu ve uzun süreli bir süreçte, gerilim ve öfke biriktirmesi nedeniyle, vahşet eylemlerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor





