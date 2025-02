München-Gewalttat: Innenminister Herrmann gibt keine Sicherheit

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gibt nach der Gewalttat in München zu Wort und betont, dass viele Aspekte der Tat noch unklar seien. Ein Social-Media-Post des Täters soll nun genauer untersucht werden, um Hinweise auf einen möglichen islamistischen Hintergrund zu finden. Auch die Motivation des Täters und die Wahl der Kundgebung als Ziel bleiben ungeklärt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gab am Morgen im Deutschlandfunk bekannt, dass es zu vielen Aspekten der Münchner Gewalttat noch keine Sicherheit gibt. Unter anderem soll nun ein Social-Media-Post des Mannes geprüft werden. Herrmann erklärte, dass es wohl vorgestern einen Post gegeben habe, in dem der islamische Glaube zum Ausdruck komme. Experten müssten den Post aber noch näher beurteilen, um zu klären, inwieweit er einen Radikalismus -Verdacht begründen könnte.

\Zu der Frage, ob der mutmaßliche Attentäter einen islamistischen Hintergrund habe, sagte Herrmann: „Aus den anderen Ermittlungsergebnissen erkennen wir bislang keine entsprechenden islamistischen Hintergründe, aber die Polizei steht ja erst am Anfang der Ermittlungen.“\ Ebenfalls unklar sei, ob der Mann die Kundgebung eher zufällig ausgewählt habe. „Ist er gezielt auf diese Verdi-Demonstration los oder wollte er nur in irgendeine Menschenmenge, möglichst viele Menschen zu verletzen oder zu töten. All das muss geklärt werden“, sagte Herrmann. Genau wie die Frage, ob es Zufall war, die Tat am Tag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz zu begehen. „Bisher haben wir zu keinem dieser Punkte konkrete Ergebnisse“, sagte Herrmann.





Gewalttat München Islam Radikalismus Ermittlungen

