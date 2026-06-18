München präsentiert Olympia-Konzept: Neues Sommermärchen in Sicht?

München hat sein Bewerbungskonzept für die Olympischen Spiele vorgestellt. Ministerpräsident Söder spricht von einem neuen Sommermärchen. Die Entscheidung fällt im September.

München hat sein Konzept für eine Bewerbung um die Olympischen Spiele vorgestellt. Einen Tag lang präsentierte die Stadt ihren Plan den Wahlberechtigten - zunächst im supermodernen SAP Garden, dann im historischen Schloss Nymphenburg.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich begeistert: 'In München ist ein neues Sommermärchen möglich. Erst Olympia, dann die Paralympics, und dann gehen wir alle gemeinsam auf die Wiesn.

' Das Konzept setzt auf zentrale Spiele: Die Hälfte aller Sportarten soll im Olympiapark von 1972 ausgetragen werden. Im Olympischen Dorf, einem neuen Stadtteil im Münchner Osten, sollen mehr als 90 Prozent der Athleten unterkommen. Die Spiele sollen einen Sprung in die Zukunft ermöglichen - unter anderem mit autonomem Fahren im öffentlichen Nahverkehr. Söder verspricht: 'Wir haben beste Einrichtungen, beste Institutionen.

Wir bieten ein nachhaltiges Konzept, anders als bei Olympischen Spielen zuvor. Wir haben keine Supermonsterbauten geplant.

' Die Bewerbung richtet sich auf die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Deutschland hat drei nationale Konkurrenten: neben München sind Berlin und die Region Rhein-Ruhr im Rennen. Die Delegierten der deutschen Olympischen Sportverbände entscheiden am 26. September in Baden-Baden per Abstimmung, welche Stadt aus Deutschland international beim IOC ins Rennen geht.

Dem Deutschen Olympischen Sportbund liegen alle Bewerbungsunterlagen vor; sie werden nach Punkten bewertet. Die Bewertung wird den Delegierten vor der Abstimmung präsentiert. München hält sich für den Favoriten - zu Recht, so Söder: 'Am Geld und an der Sicherheit wird es in Bayern sicher nicht scheitern.

' Das Münchner Bündnis für Olympia ist extrem breit. Bei der Bürgerbefragung 2025 stimmten 66,4 Prozent der Bürger für eine Bewerbung. Auch der neue Münchner Oberbürgermeister von den Grünen, Dominik Krause, ist ein großer Befürworter der Spiele. Er sieht eine 'wahnsinnige Lust und Stimmung, die in der Stadt liegt.

' Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, unterstützt die Bewerbung ebenfalls. Auch Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Rekord-Paralympics-Sieger Michael Teuber waren bei der Präsentation in Nymphenburg dabei und zeigten sich optimistisch. Die Münchner Bewerbung setzt auf Nachhaltigkeit und die Nutzung bestehender Infrastruktur. Anders als frühere Spiele sollen keine neuen Großbauten entstehen; stattdessen wird der Olympiapark modernisiert.

Ein neuer Stadtteil im Münchner Osten soll nach den Spielen als Wohngebiet dienen. Autonome Shuttles könnten den öffentlichen Nahverkehr revolutionieren. Die Stadt verspricht, dass die Spiele klimaneutral und sozial verträglich sein werden. Die Konkurrenz aus Berlin und Rhein-Ruhr hat ebenfalls Konzepte vorgelegt, doch München punktet mit der hohen öffentlichen Zustimmung und der breiten Unterstützung aus Politik, Wirtschaft und Sport.

Die Entscheidung in Baden-Baden wird mit Spannung erwartet. Sollte München den Zuschlag erhalten, wäre es nach 1972 die zweite Olympia-Ausrichtung in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig - auf Olympia, Paralympics und natürlich das anschließende Oktoberfest





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