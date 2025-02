München Schockiert: Auto rast in Demonstrationszug, Mindestens 30 Verletzte

In München raste ein Auto in eine Menschengruppe, bei der mindestens 30 Personen verletzt wurden. Der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Afghane, wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, den Mann nach der Verhandlung abschieben zu wollen.

Donnerstag, ein Auto raste in München in eine Menschengruppe. Mindestens 30 Personen wurden verletzt, einige teils schwer. Der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Afghane, wurde festgenommen und soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Polizei wird am späten Vormittag in einer Pressekonferenz informieren. Die bayerische Landeshauptstadt München steht unter Schock und sucht nach Antworten darauf, warum ein Mann mit einem Auto in der Innenstadt in einen Demonstrationszug gerast ist.

Der Tatverdächtige war nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Ende 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Deutschland eingetroffen. Die Landeshauptstadt München habe dann aber im April 2021 einen Duldungsbescheid erlassen und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis. Der junge Mann habe eine Schule besucht, eine Berufsausbildung gemacht und als Ladendetektiv für zwei Sicherheitsfirmen gearbeitet.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich bestürzt über die Tat und versprach, den Mann schnell in sein Heimatland abschieben zu wollen. 'Wer hier keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und Straftaten dieser Art begeht, der muss auch damit rechnen, dass wir ihn aus diesem Land wieder zurückbringen, wegbringen und ihn abschieben', sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung 'Klartext'. Das gelte ausdrücklich auch für den Tatverdächtigen, betonte Scholz. 'Denn wir werden ihn sicherlich verurteilt sehen von den Gerichten und noch bevor er das Gefängnis verlässt, wird er dann auch in sein Heimatland zurückgeführt werden', versicherte der Kanzler. Dieses Vorgehen sei aktuell zwar 'nicht einfach', aber es werde dann umgesetzt, sagte Scholz. Deutschland organisiere auch jetzt schon Abschiebeflüge nach Afghanistan





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Politik Kriminalität München Auto Demonstrationszug Verletzte Tatverdächtiger Afghanistan Abschiebung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auto kracht in Demonstrationszug - Mindestens 28 Verletzte in MünchenIn München ist ein Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gekracht. Mindestens 28 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Der 24-jährige Fahrer, ein Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Terroranschlag.

Weiterlesen »

Mindestens 20 Verletzte: Auto fährt in München in Ver.di-DemonstrationszugBei einem mutmaßlichen Angriff auf eine Demo sind in München 28 Menschen durch ein Auto verletzt worden. Die Polizei ermittelt, Markus Söder geht von einem Anschlag aus.

Weiterlesen »

Auto fährt in München in Ver.di-Demonstrationszug – mindestens 20 VerletzteMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Schock in München: Auto rast in Demonstrationszug von Verdi-StreikernEin Auto fuhr am Donnerstagvormittag vorsätzlich in eine Menschenmenge von Verdi-Streikern in der Münchener Innenstadt. Es gibt mindestens 28 Verletzte, einige schweben in Lebensgefahr. Die Polizei hat den Fahrer des Wagens festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Weiterlesen »

Auto fährt in Demonstrationszug in München - Söder geht von Anschlag ausEin Autofahrer fährt in einen Demonstrationszug in München, mindestens 28 Menschen werden teils schwer verletzt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Der Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, wurde festgenommen. Bei der Festnahme wurde auch geschossen.

Weiterlesen »

Auto rast in Demonstrationszug in MünchenEin Auto ist in München in eine Menschenmenge gerast, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer, ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber, wurde festgenommen. Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem mutmaßlichen Anschlag. Die bayerische Zentralstelle für Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen.

Weiterlesen »