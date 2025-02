München Sicherheitskonferenz: Trump-Putin-Treffen, Ukraine-Krise und innere Sicherheit im Fokus

Die Münchner Sicherheitskonferenz hat begonnen. Die drängendsten Themen der internationalen Politik stehen im Mittelpunkt: die Ukraine-Krise, die Rolle der USA und der transatlantischen Partnerschaft sowie die Bedeutung von innerer Sicherheit in demokratischen Gesellschaften.

In München hat am Freitag die renommierte Sicherheitskonferenz begonnen. Dieses jährliche Treffen gilt als das weltweit wichtigste sicherheitspolitische Forum für Experten. Staats- und Regierungschefs, Außenminister und Diplomaten aus aller Welt kommen zusammen, um über die drängendsten Herausforderungen der internationalen Politik zu diskutieren. In diesem Jahr steht die Außenpolitik der neuen US-Regierung im Fokus.

Präsident Donald Trump plant ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Dieser Schritt löst in Europa Besorgnis aus, da die Verhandlungen ohne vorherige Abstimmung mit den europäischen Bündnispartnern geführt werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor großen Zugeständnissen an Russland. Eine geschwächte Ukraine, so betont sie, schwäche nicht nur Europa, sondern auch die Vereinigten Staaten. Autokraten weltweit beobachten genau, ob die internationale Ordnung effektiv funktioniert, wenn ein Staat seine Nachbarn angreift und internationale Grenzen verletzt. Von der Leyen mahnt Putin, den Krieg nicht zu verlängern und sein Ziel aufzugeben, die Ukraine zu vernichten. Neben der Ukraine-Krise beschäftigt das Thema innere Sicherheit die Konferenzteilnehmer. US-Vizepräsident Mike Pence kritisierte den demokratischen Werteverständnis in Europa und forderte mehr Offenheit gegenüber Bürgern, die von rechten Parteien repräsentiert werden. Weiterhin steht die transatlantische Partnerschaft sowie der Beitrag der NATO zur Verteidigung Europas auf der Tagesordnung. Die Konferenz endet am Sonntag mit Diskussionen über die Rolle Europas in der Welt





