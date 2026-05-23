"Münchentram" temporarily replaced due to accident, "Ljubljad tram" celebrations, and "Here is Bavaria" newsletter

The "Münchentram", a tram designed for city tours, has been temporarily replaced due to damage caused by a traffic accident. The tram was on its way to Pasing when it collided with a smaller vehicle. The city of Munich is working on repairing the tram as soon as possible. The planned tours will still be offered by the Munich Transportation Company, using a different tram. The tram used for the tours is part of the celebrations for the 150th anniversary of the tram in Munich. The tram is decorated with different eras of the city's history. The tours will be held until the end of October, starting and ending at the Sendlinger Tor. Tickets can be booked online or purchased in person. The price for children aged 6 and above is 10 euros and for adults is 20 euros.

Die " Münchentram ", die ab Samstag zu Stadtrundfahrten starten sollte, muss vorübergehend ersetzt werden. Denn der eigens dafür beklebte Zug wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Wie die Stadtwerke München mitteilen, war die Tram auf der Linie 14 in Richtung Pasing unterwegs, als sie mit einem abbiegenden Kleinlaster zusammenstieß. Die "Münchentram" soll aber "schnellstmöglich wieder repariert" werden. Die geplanten Touren wird die Münchner Verkehrsgesellschaft trotzdem anbieten. Als Ersatzfahrzeug fährt an diesem Wochenende eine der beiden Jubiläumstrambahnen, teilt die Diese Züge sind anlässlich des Jubiläums "150 Jahre Tram in München" ebenfalls besonders beklebt: Jeder Wagenteil steht für eine Ära aus der Geschichte der Münchner Straßenbahn.

Die "Münchentram" war zuletzt vor Corona unterwegs. Bei den Sonderfahrten erklärt ein Stadtführer die Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Die Touren werden bis Anfang Oktober immer an den Wochenenden und Feiertagen angeboten. Sie starten und enden jeweils am Sendlinger Tor - immer um elf Uhr, zwölf Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr.

Pro Fahrt können 50 Fahrgäste dabei sein. Tickets kann man online buchen, ein begrenztes Kontingent ist vor Ort erhältlich - zum Preis von zehn Euro für Kinder ab sechs Jahren und 20 Euro für Erwachsene.

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