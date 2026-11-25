Der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz öffnet 2026 von Ende November bis zum Dreikönigstag. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit dem großen Christbaum aus Sauerlach bietet handgefertigte Waren und kulinarische Spezialitäten.

Festlich beleuchtet sind die Verkaufsstände des Christkindlmarktes vor dem Rathaus auf dem Marienplatz. Wie sind die Öffnungszeiten? Welches Programm wird geboten? Hier erfahren Sie alles.

Festlich beleuchtet sind die Verkaufsstände des Christkindlmarktes vor dem Rathaus auf dem Marienplatz. Wie sind die Öffnungszeiten? Welches Programm wird geboten? Hier erfahren Sie alles.

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Der Weihnachtsmarkt am Marienplatz zählt zu den bekanntesten Adventsmärkten Deutschlands. Im Jahr 2026 öffnet der Münchner Christkindlmarkt von Ende November bis einschließlichund prägt erneut die historische Altstadt rund um das Rathaus. Mit seiner zentralen Lage im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt zieht er jedes Jahr zahlreiche Besucher an.. Seine Geschichte reicht mehrere Jahrhunderte zurück.

Bereits im Mittelalter fanden in der Münchner Altstadt Nikolausmärkte statt, später entwickelte sich daraus der Christkindlmarkt. Seit 1972 – dem Jahr derCharakteristisch sind die Stände mit handgefertigten Waren, Krippenfiguren und weihnachtlichem Kunsthandwerk. Hinzu kommen klassische Spezialitäten der Adventszeit. Wahrzeichen des Marktes ist der große Christbaum vor dem Rathaus, der traditionell bis zum Dreikönigstag stehen bleibt und das Zentrum des Marktgeschehens bildet.

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Die Verbindung aus historischer Kulisse, langer Tradition und typisch bayerischer Weihnachtskultur macht den Christkindlmarkt am Marienplatz zu einem der wichtigsten vorweihnachtlichen Treffpunkte der Stadt. Wann hat der Christkindlmarkt am Marienplatz in München geöffnet? Was steht auf dem Programm? Hier kommen alle Infos rund um den Münchner Weihnachtsmarkt 2026.aus dem Münchner Umland prägt in diesem Jahr das Bild des Christkindlmarkts am Marienplatz.

Der Baum stammt aus der Gemeinde Sauerlach im Landkreis München und steht bis zum Dreikönigstag am 6. Januar im Zentrum des Marktes. Mehr als 3.000 LED-Lichter lassen den Christbaum während der Advents- und Weihnachtszeit erstrahlen. Erste Shopping-Nacht in der Münchner Innenstadt.

Zahlreiche Geschäfte öffnen bis Mitternacht. Auch die Marktstände dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben.durch die Münchner Innenstadt. Hunderte Krampusse, Perchten, Klause und andere wilde Gestalten ziehen über den Christkindlmarkt und pflegen damit einen alten alpenländischen Brauch. Mittlerweile zieht der Lauf während des Christkindlmarkts bis zu 50.000 Schaulustige an.