Münchner Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln in der Sommerpause, aber ein schwacher "Tatort" wurde ausgestrahlt

Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr, die sonst so treffsicheren Urgesteine, haben sich in Rente gestellt. In der Sommerpause ermitteln sie dennoch. Leider wurde diesmal einer der wenigen schwachen "Tatort" ausgestrahlt.

Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr haben sich mittlerweile in Rente gestellt, aber dennoch ermitteln sie in der Sommerpause . Leider wurde diesmal einer der wenigen schwächeren " Tatort " der beiden Urgesteine ausgestrahlt.

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