Der Vater von Mariana H. ist im Münchner Schwurgericht gegen den Angeklagten Thomas L. vorstellig geworden. Es geht um lebenslange Haft und Gerechtigkeit für das Opfer.

Der Prozess vor dem Münchner Schwurgericht hat am Mittwoch eine neue, emotionale Dimension erhalten. Eberhard H., der 73-jährige Vater des Opfers, erklärte in der Gerichtsverhandlung, dass er diesen schweren Gang antrete, weil er es seiner verstorbenen Tochter schuldig sei. Sein Ziel ist es, dem Mann ins Gesicht zu blicken, der ihm seine geliebte Tochter genommen hat. Der 57-jährige Fotograf Thomas L. wird vorgeworfen, Mariana H. Ende 2025 in einem Hotelzimmer auf brutale Weise getötet zu haben.

Die Vorwürfe und der Tathergang

Thomas L. soll die 38-jährige Küchenhilfe und Swingerclub-Mitarbeiterin bestialisch attackiert haben. Laut der Anklageschrift ist er 36 Mal mit einem Klappmesser auf die zierliche Frau eingestochen. Die Stichverletzungen befinden sich in Brust, Hals und Gesicht. Der Staatsanwalt Matthias Enzler charakterisiert das Vorgehen als Ausdruck eines absoluten Vernichtungswillens gegen das Opfer. Bislang wird Thomas L. nicht des Mordes, sondern des Totschlags beschuldigt, was strafrechtlich weniger schwer wiegt als eine Mordanklage.

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Kenntnisverhältnisse zwischen den Parteien

Die Bekanntschaft zwischen dem Angeklagten und Mariana H. kam im Jahr 2024 zustande. Der Fotograf lernte die 38-Jährige in einem Swinger-Club im Münchner Umland kennen. Mariana H. arbeitete eigentlich in der Küche eines Pflegeheimes und war dort gelegentlich als Küchenhilfe tätig. Sie hatte zu dieser Zeit finanzielle Schwierigkeiten und Mietrückstände. Wohl aus diesem Grund ging sie auf Thomas L. ein und erlaubte ihm, gegen Geld erotische Bilder von ihr anzufertigen.

Laut der Anklage erhielt Mariana H. für jedes Treffen 1000 Euro. Thomas L. gab nach außen hin den erfolgreichen Geschäftsmann. Tatsächlich lebte der Arbeitslose allein vom Erbe seiner vor kurzem verstorbenen Mutter. Als die Erbschaft in Höhe von 90.000 Euro fast aufgebraucht war und ihm die Obdachlosigkeit drohte, plante er laut Anklage, die Geschädigte von einer Liebesbeziehung zu überzeugen. Das Ziel war es, bei ihr einzuziehen und ihre finanzielle Situation zu nutzen. In dieser Zeit war Mariana H. bereits mit einem anderen Mann verlobt.

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Stellungnahme des Vaters und juristische Einschätzung

Eberhard H. saß im Gerichtssaal direkt gegenüber dem Angeklagten. Er berichtete, dass er zwei Tage nicht schlafen konnte und die Situation für ihn unvorstellbar sei. Genau ein Jahr ist her, seit die Kripo ihn über den Tod seiner Tochter informierte. Er betont, dass er seine Mariana im Alter von drei Jahren adoptiert und liebevoll großgezogen habe. Es sei wichtig, sie nicht auf ihre Tätigkeit im Swinger-Club zu reduzieren oder sie deswegen zu verurteilen, denn sie sei ein ganz wertvoller Mensch gewesen.

Der Vater und sein Anwalt Walter Holderle gehen von einem Mordfall aus. Sie verweisen auf klare Merkmale wie die Verdeckungsabsicht des Täters. Thomas L. hatte seiner Zeit Mariana H. 1400 Euro für das Treffen am Tattag versprochen, besaß aber das Geld nicht. Bei der Verhaftung des Angeklagten waren noch 300 Euro von der gesamten Erbsumme übrig. Der Vorsitzende Richter Thomas Bott bestätigte, dass eine Verurteilung wegen Mordes rechtlich möglich sei.

Perspektiven und nächste Schritte im Verfahren

Thomas L. räumt vor Gericht die Tat ein. Er behauptet, sich in Mariana H. verliebt zu haben. Am Tattag habe er ihr in seinem Hotelzimmer seine Zuneigung offenbart, sei aber barsch abgewiesen worden. Anschließend sei er durchgedreht und habe weiter auf das reglose Opfer eingestochen. Für Eberhard H. ist der Prozess notwendig, damit der Angeklagte seine gerechte Strafe bekommt. Er möchte hier für seine Tochter kämpfen und die volle Härte des Gesetzes durchsetzen. Eine Verurteilung wegen Mordes könnte Thomas L. eine lebenslange Freiheitsstrafe einbringen.