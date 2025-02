Münchner Polizei weist Vorwürfe rechter Gruppierungen zurück

Die Münchner Polizei hat sich gegen Anschuldigungen von rechten Gruppen verteidigt, die behaupten, die Polizei habe den Schutz der Verdi-Kundgebung vernachlässigt. Die Polizei betont, dass die große Anzahl an Einsatzkräften in München durch die Sicherheitskonferenz ein Vorteil war und es möglich war, die Fahrt des Täters unmittelbar zu stoppen und festzunehmen.

Die Münchner Polizei hat sich gegen Vorwürfe rechter Gruppierungen verteidigt, die behaupten, die Polizei habe den Schutz der Verdi-Kundgebung vernachlässigt. Das Querdenker-Netzwerk „ München steht auf“ hatte diese Anschuldigung erhoben, obwohl die Münchner Sicherheitskonferenz zum Tatzeitpunkt noch nicht begonnen hatte. Ein Sprecher der Münchner Polizei antwortete am Abend auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung (SZ), dass die Beschuldigungen unbegründet seien.

Die große Anzahl an Einsatzkräften in München, die durch die Sicherheitskonferenz erforderlich war, habe sich als Vorteil erwiesen, da sehr schnell viele Polizeibeamtinnen und -beamte zum Einsatzort beordert werden konnten. \Jede angezeigte Versammlung werde von der Münchner Polizei einer Gefährdungsbewertung unterzogen, betonte der Sprecher. Für die Verdi-Versammlung hätten keine Gefährdungserkenntnisse vorgelegen. Die Versammlung sei „entsprechend mit einem angemessenen Kräfteansatz“ polizeilich betreut worden. Dadurch sei es möglich gewesen, die Fahrt des 24-jährigen Afghanen unmittelbar zu stoppen und den Fahrer festzunehmen. Polizeivizepräsident Christian Huber hatte am Mittag betont: „Das schnelle und couragierte Eingreifen der Polizisten vor Ort hat eine Weiterfahrt des Täters unterbunden und so noch Schlimmeres verhindert.“ \„München steht auf“ plant selbst am Samstag, trotz des Rats der Sicherheitsbehörden, durch die Stadt zu ziehen und dabei auch am Tatort vorbeizumarschieren.





