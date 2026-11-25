Die Entwicklung von KI hat rasant an Fahrt aufgenommen: Die KI selbst wird immer besser – und der Hype an den Börsen immer größer. Sind wir dem noch gewachsen? Was kommt auf uns zu? Darüber diskutiert die Münchner Runde Live um 20:15 Uhr.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Mit der Technologie verbinden sich sehr viele Chancen, aber auch große Risiken. Zuletzt sorgten Angriffe auf IT für Schlagzeilen.

Und die Macht der großen Tech-Konzerne steigt. Wie verändert KI unser Leben, welche Jobs wird es in Zukunft noch geben? Wie groß ist die Gefahr, die von KI ausgeht? Kann sie am Ende sogar die Macht übernehmen oder für eine Auslöschung der Menschheit sorgen?

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Und was kann die Politik tun, um für eine Regulierung zu sorgen? Darüber diskutiert die Münchner Runde mit folgenden Gästen im Studio: Fabian Mehring, Freie Wähler, Bayerischer Staatsminister für Digitales, Rebecca LenhardSprecherin für Digitales und Staatsmodernisierung der Grünen im Bundestag, Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Prof. Ulrich Walter, Physiker und KI-Forscher, TU München, und Simon David Dressler, Podcaster und Polit-Influencer. Moderiert wird die Sendung von Christian Nitsche.

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