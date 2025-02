Münchner Sicherheitskonferenz: Experten beraten über Ukraine-Krieg und globale Herausforderungen

Regierungsvertreter, Diplomaten und Wissenschaftler aus aller Welt diskutieren auf der Münchner Sicherheitskonferenz aktuelle Sicherheitsfragen. Im Zentrum steht die Ukraine-Krise, für die ein Treffen von Vertretern aus Russland, der Ukraine und den USA geplant ist.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ( MSC ) zieht dieses Jahr experten aus aller Welt an, um die drängendsten Sicherheitsfragen unserer Zeit zu diskutieren. Besonders intensiv ist das Geschehen in der Ukraine und im Nahen Osten, wo Konflikte sich verschärfen und die Weltlage unsicher ist. Auf der Konferenz treffen sich Regierungsvertreter, Diplomaten und Wissenschaftler aus aller Welt und tauschen sich über die aktuelle politische Lage aus.

Die MSC bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen internationalen Akteuren. Besondere Aufmerksamkeit wird in diesem Jahr auf die Ukraine gerichtet. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er sich am Rande der Konferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen möchte. Ziel des Treffens ist es, den Ukraine-Krieg zu deeskalieren und eine friedliche Lösung zu finden. Ein erstes Treffen von ranghohen Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA ist für Freitag geplant, um über die Zukunft des Ukraine-Kriegs zu diskutieren. Obwohl die EU-Staaten zunächst nicht direkt involviert sind, signalisieren die USA ihren Wunsch, dass europäische Staaten die militärische und finanzielle Hauptlast bei der Absicherung der Ukraine tragen sollen. Neben dem Ukraine-Krieg stehen auch andere globale Herausforderungen auf der Agenda der MSC, wie der Klimawandel, nukleare Sicherheit und die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI).





