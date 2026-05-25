Münchner "Tatort: Königinnen" - Ein enttäuschender Krimi

Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln in der Sommerpause, da die ARD bis Mitte September nur Wiederholungen zeigt. Diesmal wurde jedoch einer der wenigen schwächeren "Tatort" der beiden Urgesteine ausgestrahlt. Die Hauptdarsteller, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, zeigten ihre Fähigkeiten in einem scharzen Provinzthriller mit Corinna Harfouch. An hochkarätigen Gaststars mangelte es ihnen auch nicht in diesem Krimi aus dem Jahr 2023. Die Parallelen an anderen "Tatort"-Episoden waren jedoch schon vorhanden. Veronica Ferres und Wolfgang Fiereck überzeugten in ihrer Rolle und die Filmographie von Batic und Leitmayr ist eine der ruhmreichsten der deutschen TV-Geschichte. Das Problem ihres 94. Einsatzes lag jedoch an dem Autor Robert Löhr, der sich nicht recht entscheiden konnte, in welche Richtung es diesmal gehen sollte.

Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr haben sich mittlerweile in Rente gestellt, aber dennoch ermitteln dürfen sie in der Sommerpause , da die ARD bis Mitte September nur Wiederholungen zeigt.

Diesmal wurde jedoch einer der wenigen schwächeren "Tatort" der beiden Urgesteine ausgestrahlt. Die Hauptdarsteller, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, zeigten ihre Fähigkeiten in einem scharzen Provinzthriller mit Corinna Harfouch. An hochkarätigen Gaststars mangelte es ihnen auch nicht in diesem Krimi aus dem Jahr 2023. Die Parallelen an anderen "Tatort"-Episoden waren jedoch schon vorhanden.

Veronica Ferres und Wolfgang Fiereck überzeugten in ihrer Rolle und die Filmographie von Batic und Leitmayr ist eine der ruhmreichsten der deutschen TV-Geschichte. Das Problem ihres 94. Einsatzes lag jedoch an dem Autor Robert Löhr, der sich nicht recht entscheiden konnte, in welche Richtung es diesmal gehen sollte. Der Präsident des Bavaria-Bunds wurde mit einem Bolzenschussgerät in die Stirn geschossen und tot, was zum Missfallen des Pathologen war.

Nervös und unruhig zeigte er sich, als er um den schwerverletzten Trachtenträger herum schwirrte und sorgte für einen bösartigen Höhepunkt in einem Krimi, der ansonsten Schwierigkeiten hatte, eine einheitliche Erzählform zu finden. Verdächtig war fast jede Lebensmittelkönigin, die sich in der vermeintlichen Idylle Oberbayerns eingefunden hatte, um es als Motiv in den jährlichen Kalender zu schaffen.

Ob Honig, Zwiebel oder Weißwurst, wie die Damen von der gestrengen Organisationsleiterin beschimpfend gerufen wurden, die Entscheidung darüber, wer es in besagten Kalender schafft, traf bislang immer das Bolzenschussopfer, freilich nicht ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Doch welche der Königinnen griff als Flucht vor den ständigen sexuellen Übergriffen tatsächlich zur Waffe? Schwarzhumorige Landpartie, luftiges Folklore-Bashing oder doch eine ernste Abrechnung mit einer Art Bierzeltvariante von Harvey Weinstein?

Der Münchner "Tatort: Königinnen" will alles davon sein und zugleich als klassischer Whodunit-Krimi eine möglichst unerwartete Auflösung aus dem Hut zaubern. Während die einzelnen Versatzstücke für sich genommen durchaus funktionieren, fehlt es ihnen als großes Ganzes an einer gemeinsamen Tonalität, die sie überzeugend miteinander verbinden könnte. Nach 90 Minuten steht ein leider nur mäßiger Krimi zu Buche, der sich trotz seiner Thematik kaum für eine Krönungszeremonie empfiehlt. Zum Glück ging es in München schnell wieder bergauf





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