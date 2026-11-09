Münchner Vermögenselite 2026: Klatten, Quandt und Siemens dominieren die Reichsten-Liste

Die FOCUS-Liste 2026 zeigt: Münchner Familien wie Klatten/Quandt und Siemens kontrollieren Milliardenvermögen. Detailanalysen zu BMW, Siemens und Knorr-Bremse.

Die aktuelle Rangliste der 500 vermögendsten Deutschen, die seit über zwei Jahrzehnten vom Wirtschaftsmagazin FOCUS erstellt wird, offenbart für das Jahr 2026 ein klares Bild: In München konzentriert sich ein erheblicher Teil des nationalen Reichtums auf wenige etablierte Familienklane. Die bereinigte Gesamtrechnung der 100 Reichsten liegt bei knapp 784 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt verzeichnet die Erhebung 257 Milliardärinnen, Milliardäre und Familien, was einem historischen Rekord entspricht und die Spitze der Vermögensverteilung in Deutschland verdeutlicht.

Familie Quandt dominiert BMW und München

Susanne Klatten und Stefan Quandt führen die Münchner Vermögensrangliste mit einem deutlichen Abstand vor den Konkurrenten an und belegen bundesweit den vierten Platz. Ihr Gesamtv ermögön wird für das Jahr 2026 auf 33,3 Milliarden Euro geschätzt, was einem Rückgang von 2,8 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Kern dieses immensen Reichtums basiert primär auf der Beteiligung an der BMW AG. Die Geschwister halten nach der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien rund 45,8 Prozent der BMW-Aktien zusammen und bilden damit den größten Aktionärsblock, auch wenn sie nicht im operativen Vorstand tätig sind.

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Stefan Quandt fungiert seit 1999 als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, während Susanne Klatten das Kontrollgremium bereits seit 1997 prägt. Das Unternehmen BMW selbst erzielte im Jahr 2025 trotz erheblicher Zollbelastungen ein Ergebnis vor Steuern von gut zehn Milliarden Euro, musste bei den Umsatzzahlen jedoch einen Rückgang von 6,3 Prozent hinnehmen. Zusätzlich zu den BMW-Anteilen verfügen die beiden über Beteiligungen am Spezialchemiekonzern Altana sowie am Hersteller von Werkstoffen aus Carbon und Graphit, was ihre Position als industrielle Schlüsselfiguren weiter festigt.

Siemens-Familie hält strategische Position

Die Familie von Siemens platziert sich mit einem geschätzten Vermögen von 13,9 Milliarden Euro auf Platz 13 der nationalen Rangliste. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert um 1,5 Milliarden Euro. Die Gründerfamilie hält inklusive ihrer Stiftungen mehr als sechs Prozent der Siemens-Aktien. Obwohl sie keine Mehrheitsaktionärin ist, bleibt sie durch ihre Stiftungen sichtbar mit dem Konzern verbunden. Ein signifikanter Wandel steht jedoch bevor: Nach der Hauptversammlung im Jahr 2027 soll die Familie aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Ihr Platz soll Christoph von Seidel einnehmen, ein früherer Senior Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY.

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Motel One und Knorr-Bremse als weitere Säulen

Ein weiterer wichtiger Akteur ist die Familie Thiele, die sich ein geschätztes Vermögen von 13,9 Milliarden Euro sichert, wobei der Schwerpunkt auf Beteiligungen an SAP und der Beteiligungsgesellschaft Dievini liegt. Der Münchner Bezug ergibt sich vor allem über die Hotelkette Motel One, die 2025 erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielte, einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende 2025 betrieb die Münchner Hotelgruppe 104 Häuser mit 29.300 Zimmern in 13 Ländern und eröffnete im Frühjahr 2025 mit dem Motel One am Münchner Hauptbahnhof ihr 100. Hotel.

Julia Thiele-Schürhoff und Nadia Thiele halten zudem ein Vermögen von 10,5 Milliarden Euro, was etwa einer Milliarde mehr als im Vorjahr entspricht und bundesweit Platz 22 in der Liste bedeutet. Dieses Vermögen resultiert vor allem aus Beteiligungen der Familie an Knorr-Bremse, dem Münchner Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Heinz Hermann Thiele baute den Konzern ab 1969 jahrzehntelang auf und wurde zum Mehrheitsaktionär. Seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff sitzt seit 2016 im Aufsichtsrat und gehört dem Vorstand der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung an. Knorr-Bremse prognostiziert für 2026 einen Umsatz am oberen Ende der Prognose von bis zu 8,3 Milliarden Euro nach einem stabilen Vorjahresumsatz von 7,8 Milliarden Euro.

Historisches Vermögen der Familie von Finck

Auch die Erben des im Jahr 2021 verstorbenen Unternehmers August von Finck sind in der Liste vertreten und verfügen über ein geschätztes Vermögen von 6,1 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 100 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Familie ist über ein weit verzweigtes Netz von Beteiligungen, Immobilien und Grundbesitz mit München verbunden. Zur historischen Entwicklung des Vermögens gehören unter anderem Custodia, das Löwenbräu-Siegel sowie die frühere Privatbank Merck Finck & Co.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Werte dieser Rangliste Schätzungen sind, die sich auf Unternehmensanteile, Aktien, Immobilien und Beteiligungen stützen. Sie geben keinen Aufschluss darüber, wie viel Geld einzelne Personen tatsächlich frei verfügbar auf ihren Konten haben. Auch Einkommen, Schulden, Lebenshaltungskosten und die allgemeine Verteilung von Wohlstand in der deutschen Bevölkerung werden durch dieses Ranking nicht abgebildet. Die Aufstellung konzentriert sich ausschließlich auf die Spitze der Vermögensverteilung, bietet aber einen präzisen Einblick in die ökonomische Machtstruktur der bayrischen Metropole.