Munich Game 2022: Speisepläne und Preise im Olympiastadion

Alle Speisen und Getränke zum Munich Game im Olympiastadion: Preise für Bratwurst, Cheesburger und Bier. Hier erfahren Sie, was das NFL-Spiel kostet.

Kurz vor dem Kickoff zum ersten American-Football-Spiel der National Football League in München liegen die endgültigen Details vor. Die Organisatoren haben die Speise- und Getränkelisten für den direkten Verzehr in den Verkaufsständen des Olympiastadion s bekannt gegeben. Fans erhalten somit einen transparenten Überblick über das kulinarische Angebot und die aktuellen Kosten für Nahrungsmittel sowie Alkohol.

Kulinarische Auswahl zwischen Tradition und Import

Die Gastronomie im Stadion bedient das internationale Publikum durch eine gezielte Mischung aus einheimischen und amerikanischen Klassikern. Das Angebot reicht von deutschen Leckerbissen wie der traditionellen Bratwurst oder dem Putenschnitzel bis hin zu den im US-Sport beliebten Donuts und verschiedenen Burger-Varianten.

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Sowohl die deutschen als auch die amerikanischen Gerichte sind klar definiert und direkt an den Ständen verfügbar. Dies gibt den Besuchern die Möglichkeit, sich vor dem Spielstart auf ihre Wahl zu einigen und die Warteschlangen entsprechend einzuteilen. Die Kombination soll verschiedene Geschmacksrichtungen abdecken und allen Gruppen ein passendes Menü bieten.

Konkrete Kosten für Speisen und Getränke

Für ein klassisches Bratwurst-Produkt inklusive Brötchen fallen sechs Euro und fünfzig Cent an. Wer sich für das Putenschnitzel entscheidet, zahlt sieben Euro und fünfzig Euro, wobei auch hier das Brötchen im Preis bereits enthalten ist. Diese Preise gelten als Basis für die sättigende Hauptmahlzeit während des Spiels.

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Das süße Angebot wird durch ein Donut-Bällchen für zehn Euro abgedeckt. Im Bereich der Burger liegt der Double Chili Cheesburger bei elf Euro. Das Oxgrill Beef kostet dreizehn Euro und stellt somit das teuerste Fleischprodukt im Standardangebot dar. Ein veganes Jackfruit Sandwich schließt sich mit zwölf Euro preislich eng an.

Alkoholfreie Optionen und Bierpreise

Getränke werden ebenfalls zu festen Preisen angeboten. Ein litergroßes Fassbier kostet fünfzehn Euro. Für einen halben Liter Bier fällt der Preis auf die Hälfte, also auf sieben Euro und fünfzig Cent. Diese Mengen sind für die direkte Ausschenkung im Stadion ausgelegt.

Für Gäste, die keinen Alkohol konsumieren möchten, gibt es die gleichen Getränke in alkoholfreier Version. Die alkoholfreien Alternativen werden in den identischen Mengen und zu den exakt gleichen Preisen wie die alkoholhaltigen Varianten verkauft. Dies stellt sicher, dass die Preisspanne für alle Besuchergruppen gleich bleibt.

Praktische Anwendung für Stadionbesucher

Die Veröffentlichung der Listen erfolgt kurz vor dem Spielbeginn, sodass Fans ihre Planung entsprechend anpassen können. Wer plant, mehrere Gerichte oder größere Mengen Bier zu konsumieren, sollte sein Budget entsprechend anpassen.

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Die genauen Preise ermöglichen eine realistische Einschätzung der Gesamtkosten für den Besuch des Munich Game. Somit wird Transparenz geschaffen und eventuelle Überraschungen an den Kassen vermieden. Die Struktur des Angebots ist klar und direkt für die Kunden nachvollziehbar.