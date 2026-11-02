Munich Game 2026: Cage The Elephant Halbzeitact und Tickets

Infos zum Munich Game am 15. November 2026: Cage The Entertainment spielen zur Halbzeit. Lions gegen Patriots in München. Hier gibt es Tipps zur Ticketbeschaffung.

Die Planung für das offizielle NFL-Spiel in München am 15. November 2026 schreitet deutlich voran. Die Detroit Lions treffen dabei auf die New England Patriots in der Allianz Arena. Neben dem sportlichen Wettkampf stehen nun auch die musikalischen Akteure für die Zeremonien fest. Dies bietet Besuchern einen konkreten Anhaltspunkt für den Unterhaltungsrahmen des Events.

Musikalische Aufstellung für das Event

Die US-Rockband Cage The Elephant ist als Halftime-Act für das Spiel bestätigt worden. Die Band gilt als eine der prägenden Rockgruppen ihrer Generation und wird die Show während der Halbzeitpause gestalten. Matt Shultz, der Frontmann von Cage The Elephant, äußert sich zur besonderen Bedeutung dieses Auftritts. Er betont, dass das Publikum in Deutschland bei vergangenen Konzerten stets hohe Energie gezeigt habe.

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Shultz erklärt weiter, dass eine Halbzeitshow vor einem ganzen Stadion und einem weltweiten Fernsehenpublikum eine einzigartige Herausforderung darstellt. Man habe nur einen einzigen Versuch und müsse jede Sekunde maximal nutzen. Die Band plane, dieselbe Intensität auf die Bühne zu bringen, wie sie auch bei ihren regulären Konzerten zu beobachten ist. Die Vorfreude in der Band ist entsprechend groß.

Ergänzt wird das musikalische Programm durch die Darbietung der Nationalhymnen. Der US-amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge wird die US-Hymne vor dem Spiel anstimmen. Für die deutsche Nationalhymne ist die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda verantwortlich. Diese Aufstellung verbindet internationale Musikstars mit lokalen kulturellen Akteuren aus Bayern.

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Verkauf von Tickets für das NFL Spiel

Der finale Ticketverkauf für das Munich Game hat am Freitag, den 10. Juli um 12 Uhr begonnen. Bisherige Phasen umfassten einen Presale für Inhaber einer American-Express-Karte, der vom 28. Mai bis zum 3. Juni lief. Seit dem 4. Juni können auch Nicht-Kunden der Kreditinstitut Hospitality-Pakete erwerben. Die restlichen Eintrittskarten sind nun für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich, sofern ein gültiges NFL-Ticketkonto vorhanden ist.

Die Preisgestaltung der NFL für das Match zwischen Detroit Lions und New England Patriots ist gestaffelt. Die günstigste Kategorie acht kostet für Vollzahler 83,59 Euro. Die teuerste Stufe eins fordert 413,75 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es vergünstigte Tarife. Die Preise für die drei Kinder-Kategorien belaufen sich auf 42,17 Euro in Stufe acht, 90,68 Euro in Stufe fünf und 117,93 Euro in Stufe vier.

Es besteht weiterhin eine Chance, Tickets zu erhalten, auch wenn der erste Ansturm vorbei ist. Die Erfahrung zeigt, dass kurz vor dem Spiel wieder Kontingente frei werden oder Karten von Betrügern zurück in den offiziellen Verkauf gehen. Ein Beispiel hierfür war das NFL-Spiel in München im Jahr 2022, bei dem kurzfristig Tickets zu offiziellen Preisen verfügbar waren. Interessenten sollten ihr Ticketkonto beantragen, um bei solchen Verfügbarkeiten priorisiert zu sein.

Warnung vor Tickets auf Fremdanbietern

Experten warnen dringend davor, Tickets über Drittplattformen wie Viagogo oder eBay zu erwerben. In den kommenden Tagen werden zahlreiche Personen versuchen, ihre Karten zu einem überteuerten Preis zu verkaufen. Das Risiko von Betrug auf diesen Plattformen ist hoch. Der offizielle NFL-Verkaufskanal bietet die sicherste und preisgünstigste Option.

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Für den Besuch des Spiels gibt es klare Empfehlungen der NFL bezüglich der Anreise. Außerhalb der Allianz Arena wird am Spieltag selbst keinerlei Events stattfinden. Die Liga rät Nicht-Ticketinhabern explizit davon ab, am 15. November 2026 zum Stadion zu reisen. Dies dient der Sicherheit und der Vermeidung von Massenansammlungen ohne Zutritt.

Es ist das dritte Mal, dass ein offizielles NFL-Spiel in der Allianz Arena ausgetragen wird. Zuvor fand das Event bereits 2022 und 2024 statt. Beim Spiel im Jahr 2022 siegten die Tampa Bay Buccaneers. Das Interesse an der National Football League in Deutschland bleibt hoch, was sich in der schnellen Nachfrage nach Tickets und dem großen medialen Echo zeigt. Fans können sich nun auf die feststehenden Künstler und den sportlichen Wettbewerb zwischen den beiden US-Teams freuen.