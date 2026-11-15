Munich Game: Preise für Speisen und Getränke im Olympiastadion

Alle Preise für Food und Drink beim NFL-Spiel Detroit Lions gegen New England Patriots in München. Bratwurst ab 6,50 Euro, Bier ein Liter für 15 Euro.

Bevor das Kickoff des Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in München fällt, haben die Fans nun endlich Klarheit über die Verpflegungsmöglichkeiten im Stadion. Die Organisatoren des nichtstaatlichen American-Football-Spektakels im Olympiastadion München haben die Speise- und Getränkelisten veröffentlicht, die an den zahlreichen Verkaufsständen angeboten werden. Diese Transparenz ermöglicht es den Besuchern, ihre Ausgaben bereits im Vorfeld zu kalkulieren.

Speisekarte mit deutschen und amerikanischen Klassikern

Die Auswahl an Lebensmitteln im Olympiastadion München ist bewusst vielfältig gestaltet, um sowohl lokale als auch internationale Geschmäcker abzudecken. Deutsche Leckerbissen wie eine Bratwurst oder ein Putenschnitzel stehen neben amerikanischen Ikonen wie Cheeseburgern, Beef Sandwiches und Donuts. Dieser Mix spiegelt die kulturelle Verbindung wider, die das American Football in Deutschland erfreut, und bietet jedem Gast eine passende Option für sein leibliches Wohl während der Partie.

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Preisliste: Von der Bratwurst bis zum Double Chili Cheesburger

Für die klassischen deutschen Speisen müssen die Besucher im Olympiastadion München moderate Summen einplanen. Eine Bratwurst kostet sechs Euro und fünfzig Cent, was bereits inklusive Semmel ist. Das Putenschnitzel ist mit sieben Euro und fünfzig Cent inkludiert das Brötchen etwas teurer. Wer es deftiger liebt, bestellt die Currywurst mit Brot für acht Euro. Diese Preise gelten jeweils als Basisangebot für den schnellen Snack zwischen den Spielen.

Die amerikanischen Spezialitäten liegen im oberen Preissegment. Die Donut-Bällchen sind mit zehn Euro pro Portion bereits etwas teurer als die deutschen Standards. Noch mehr Geld müssen die Fans für einen Double Chili Cheesburger aufbringen, der elf Euro kostet. Das Ox Grill oder das Beef Sandwich markiert mit dreizehn Euro das teurste Steak-Produkt im Sortiment. Dazwischen reiht sich das vegane Jackfruit Sandwich mit zwölf Euro ein und bietet eine pflanzliche Alternative für den höheren Preisrahmen.

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Bier und alkoholfreie Getränke: Ein Liter kostet fünfzehn Euro

Nicht nur das Essen, sondern auch die Getränkepreise wurden genau festgelegt, wobei hier eine klare Struktur für Volumen und Alkoholgehalt gilt. Für die durstigen Kehlen gibt es das Bier in der großen 1-Liter-Version für fünfzehn Euro. Wer weniger trinken möchte, zahlt für einen halben Liter exakt die Hälfte, also sieben Euro und fünfzig Cent. Diese Preiskalkulation gilt einheitlich für alkoholische und alkoholfreie Varianten.

Wer bewusst auf Alkohol verzichten will, bekommt die alkoholfreie Version in den gleichen Mengen und für die gleichen Preise. Dies stellt sicher, dass auch abstinente Fans oder Minderjährige die gleiche Wahl an Getränken haben wie die erwachsenen Besucher, die ein kühles Bier zum Spiel genießen möchten. Die einheitliche Preisgestaltung vereinfacht die Bestellung an den Ständen erheblich und sorgt für schnellere Abfertigungswartezeiten während der Pausen des Spiels.

Finanzielle Auswirkungen und Vorbereitungen für das Event

Die Veröffentlichung dieser genauen Preisstruktur hat direkte Auswirkungen auf die Erwartungshaltung der Zuschauer, die sich auf das Match zwischen den Detroit Lions und New England Patriots vorbereiten. Durch die Offenlegung der Kosten können Familien und Gruppen ihre Budgets besser planen, da die Preise für Grundnahrungsmittel wie Würstchen relativ stabil bleiben, während Premium-Produkte wie der Double Chili Cheesburger ein höheres Budget erfordern. Diese Transparenz ist ein wichtiger Schritt zur Customer Experience Optimierung für das große Event in München.