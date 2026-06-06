Munich Ravens sichern sich Titelgewinn in der EFA

Die Munich Ravens haben sich mit einem 41:7-Sieg in der französischen Hauptstadt den Titelgewinn in der EFA gesichert. Die Oberbayern haben auch im dritten Spiel nacheinander ihre weiße Weste behalten und zeigten eine starke Defensive, die keinen einzigen Punkt der Offensive der Paris Musketeers zuließ.

Spätestens nach dem dritten Spiel der Munich Ravens ist klar: Der Titelgewinn in der EFA geht nur über die Munich Ravens . Die Oberbayern behalten auch im dritten Spiel nacheinander ihre weiße Weste und gewinnen wie.

Der große Unterschied machte dieses Mal aber vor allem die Defensive. In den ersten beiden Spielen trotz hoher Siege noch wegen zu vieler Fehler und Punkte der Gegner gescholten, ließen die Abwehrspieler beim 41:7-Sieg in der französischen Hauptstadt keinen einzigen Punkt der Offensive der Paris Musketeers zu. Die hatten bis hierhin auch ihre beiden Saisonspiele gewonnen.

In der ersten Hälfte war es dann lange ein komplett offenes Spiel, in dem München zwar recht früh mit 7:0 in Führung ging, aber sich danach immer wieder die Zähne an der starken Pariser Verteidigung ausbiss. Die einzigen Punkte der Franzosen gelangen dann schließlich der Defense, die einen schweren Patzer der Münchner bei einem Punkt ausnutzte. Die Ravens konterten aber direkt vor der Pause und gingen durch ein Field Goal mit einer dünnen 10:7-Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte zerlegte die Ravens-Defense dann aber das Angriffsspiel der Pariser im Minutentakt und erzwang mehrere Ballverluste. Auf der anderen Seite setzte der Ravens-Quarterback Russell Tabor seine Angreifer perfekt in Szene und zog alle Register aus Lauf- und Passspiel. So erzielte er auch selbst erneut wieder Punkte. In der nächsten Woche kommt am Sonntag Prag nach München.

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