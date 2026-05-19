Die Stadtwerke München (SWM) haben ihr Ökostromziel für 2025 verfeilt und produziert nur 5,8 Terawattstunden statt der notwendigen 6,2. Obwohl im Juli verkündet wurde, das Ziel erreicht zu haben, lag die tatsächliche Produktion bei nur 93 Prozent des Münchner Strombedarfs. Während die SWM rechnerisch die nötige Kapazität und die entsprechende Aufnahme des Ökostromes haben, konnten sie den tatsächlichen Verbrauch nicht decken.

Die Windräder , die Windenergie für die Stadtwerke München erzeugen, stellen nur zu einem Teil in der unmittelbaren Umgebung der Stadt, die übrige Windenergie wird an der Nordsee, im Norden Norwegens oder in Windanlagen produziert.

Die Stadtwerke München haben ihr Ökostromziel für 2025 verfehlt und nur 5,8 statt der notwendigen 6,2 Terawattstunden produziert. Obwohl sie im Juli 2025 verkündeten, das Ziel erreicht zu haben, lag die tatsächliche Produktion bei nur 93 Prozent des Münchner Strombedarfs. Die Überwindung liegt hauptsächlich an schwachen Winden als erwartet und technischen Ausfällen der Windkraftanlagen, die 90 Prozent des SWM-Ökostroms erzeugen. In der Stadt München gab es Probleme bei Strom aus erneuerbaren Energien, aber nicht nur da





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