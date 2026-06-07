Die Preußen müssen sich auf weitere Abgänge einstellen. Spieler wie Makridis und Lokotsch sind auf der Suche nach neuen Arbeitgebern. Die Mannschaft muss sich auf weitere Verluste einstellen.

Münster verabschiedet sich von Lokotsch und Makridis . Die Preußen müssen sich auf weitere Abgänge einstellen. Nach dem verpassten Klassenerhalt in der Vorsaison wollen die Spieler neue Chancen ausloten.

Trotzdem wurden ihnen von der Mannschaft neue Verträge vorgelegt, aber zu reduzierten finanziellen Konditionen. Die Spieler konnten sich nicht damit anfreunden und sind nun auf der Suche nach neuen Arbeitgebern. Für Makridis ist nach zwei Jahren und 60 Einsätzen im Adlertrikot die Tür in Münster ins Schloss gefallen. Lokotsch wiederum war erst im Vorsommer mit Ex-Coach Alexander Ende aus Verl an die Hammer Straße gewechselt und kam seitdem in 24 Pflichtpartien zum Einsatz.

Die Preußen müssen sich nun auf weitere Abgänge einstellen, da Keeper Johannes Schenk, Rechtsverteidiger Jano ter Horst und Top-Techniker Oliver Batista-Meier gegen festgeschriebene Ablösen vorzeitig gehen können. Alle drei sind zwar noch an den Adlerclub gebunden, aber es gibt ernsthafte Interessenten, die auch schon aktiv an die Preußen rangetreten sind. Die Preußen werden ihre Jungs nicht unter Wert gehen lassen und müssen sich auf weitere Verluste einstellen. Im DFB-Pokal wurden den Preußen der Zweitligist Karlsruher SC zugelost. Die Partie wird zwischen dem 21. und 24. August gespielt





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