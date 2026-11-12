Murder in a Small Town: Netflix-Krimi um Ermittler Alberg in Gibsons

Die Netflix-Serie Murder in a Small Town spielt in der kanadischen Kleinstadt Gibsons. Ermittler Alberg und Cassandra lüften Mordfälle in einer idyllischen Kulisse.

Die Krimiserie Murder in a Small Town präsentiert sich auf Netflix als fesselnder Cozy-Crime-Krimi. Die Handlung verlagert den Zuschauer von den USA nach Gibsons an der kanadischen Westküste. Der Protagonist Alberg ermittelt in einer scheinbar friedlichen Kleinstadt.

Handlungsort Gibsons und Ermittlungsduo

Die Serie spielt in der real existierenden Küstenstadt Gibsons im US-Bundesstaat Minnesota. Dort trifft Ermittler Alberg auf Cassandra, die ihm mit Insiderwissen hilft. Die beiden lösen zusammen die Geheimnisse der beschaulichen Gemeinde auf.

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Die Idylle der Stadt wird schnell durch einen ersten Mordfall gestört. Hinter der freundlichen Fassade lauern alte Konflikte und neue Verbrechen. Alberg muss lernen, Cassandra zu vertrauen. Das Duo steht vor der Aufgabe, die Wahrheit zu finden.

Genre Cozy Crime und Figurendynamik

Murder in a Small Town gehört eindeutig zum Genre Cozy Crime. Zuschauer können entspannt zurücklehnen und rätseln. Die Serie verzichtet auf extreme Dramatik oder schreckliche Gewalt. Stattdessen steht die Wärme der Geschichten im Vordergrund.

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Alberg wirkt wie eine klassische Ermittlerfigur. Er ist wortkarg und lässt seine Fälle nicht los. Cassandra bildet den perfekten Gegenpol zu ihm. Sie ist ein neugieriger Freigeist, der die Teamdynamik belebt.

Das Polizeiteam in Gibsons wächst den Fans von Folge zu Folge ans Herz. Die Beziehungsdynamik der Figuren treibt die Serie voran. Dies ist der eigentliche Motor der Erzählung. Die Charaktere entwickeln sich stetig weiter.

Erscheinungstermine und Verfügbarkeit

Murder in a Small Town hatte seine Premiere am 24. September 2024. Der Ausstrahlungsort war zunächst Global in Kanada und Fox in den USA. Die Serie ist derzeit im Abo von Netflix verfügbar.

Die Mordfälle in Gibsons erscheinen rekordverdächtig häufig. Dies trägt zum einzigartigen Charme der Serie bei. Jeder kennt jeden in der Stadt. Dieses Motto prägt die Ermittlungen von Alberg und seinem Team.