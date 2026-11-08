Die Muschelzucht in Tarent erholt sich langsam von der Ilva-Vergiftung. Neue Gerichte drohen dem Stahlwerk mit Schließung, während Züchter um die Tradition kämpfen.

Tarent hat sich vom schlechtesten Ruf Italiens erholt: Die traditionelle Miesmuschelzucht im Mar Piccolo wird von neuen Akteuren wie Cesare D'Arcangelo und Luciano Carriero mit Slow Food Italia vor dem industriellen Niedergang bewahrt, da die Stadt trotz der langjährigen Vergiftung durch das Stahlwerk Ilva nun langsam wieder eine Identität als Geburtsort der Cozze di Taranto findet.

Muschelzucht im Mar Piccolo

Cesare D'Arcangelo schwankt auf seinem Boot zwischen den schaukelnden Bojen im Mar Piccolo von Tarent. Er ist seit seinem fünften Lebensjahr mit dieser Lagune verbunden, die ihm als Heimat dient. Hier wächst die Miesmuschel in Süßwasserquellen namens Citri, die das Salzwasser verdünnen und ideale Bedingungen schaffen. In diesem zweiten Meeresbusen sind die Dioxin-Werte laut Behörden im Normbereich. Die Muscheln hängen an langen Seilen unter der Wasseroberfläche, wo sie traditionell gezüchtet werden. Die Arbeit ist körperlich schwer und erfordert jahrelange Erfahrung, die D'Arcangelo seit Generationen weiterführt. Die Ernte findet im Sommer statt, wobei im November die Muschelsamen an speziellen Seilen befestigt werden. Im Spätwinter wachsen die Muscheln heran und sind bereit für die Ausbeute. Diese traditionelle Methode unterscheidet sich stark von der industriellen Massenzucht. Die lokale Variante genießt in Europa seit der Antike hohes Ansehen. Doch die Herausforderungen für die Züchter sind enorm und betreffen sowohl klimatische als auch ökonomische Aspekte. Die Natur selbst sowie die menschliche Industrie stellen ihre Gewohnheiten auf die Probe. Die Hoffnung liegt in der Qualität des Produkts und der Verbundenheit der Menschen mit dem Wasser.

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Folgen der Ilva-Vergiftung

Das Stahlwerk Ilva, heute Acciaierie d'Italia, prägte die Stadt seit den 1960er-Jahren massiv. Es bot viele Arbeitsplätze, vergiftete aber auch die Luft und das Meer mit Feinstaub und Dioxin. Der rote Staub legte sich auf Häuser und ins Wasser, wodurch die Muscheln im ersten Busen stark belastet wurden. Behörden beschlagnahmten 2011 die Schalentiere und verboten die Zucht in diesem Bereich. Ehemalige Manager und Politiker wurden teilweise nicht rechtskräftig verurteilt. Italien stand zweimal vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil der Schutz der Bürger als unzureichend eingestuft wurde. Jüngst entschied ein Gericht, dass das Stahlwerk bis Oktober den Heißbereich herunterfahren muss. Erst wenn die Emissionen innerhalb sicherer Grenzwerte liegen, darf der Betrieb wieder aufgenommen werden. Diese Maßnahme soll die Gesundheit der Anrainer schützen. Dennoch werden weiterhin hohe Feinstaubwerte gemessen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit schreitet nur langsam voran. Die Folgen sind für viele Menschen in Tarent allgegenwärtig.

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Ökonomische und soziale Situation

Die Stadt Tarent kämpft mit den wirtschaftlichen Folgen der Umweltverschmutzung. Die traditionellen Branchen wie Zitrusfrüchteanbau und Muschelzucht gingen stark zurück. Die Arbeitslosenquote lag 2025 bei 39,7 Prozent, dem niedrigsten Beschäftigungsanteil in ganz Apulien. Viele junge Menschen wandern nach Norditalien oder ins Ausland ab, da es vor Ort kaum Perspektiven gibt. Der illegale Muschelmarkt setzt die legalen Züchter unter Druck. Cesare D'Arcangelo berichtet von Raubüberfällen auf seine Zucht durch Kriminelle. Hitzesommer bedrohen die Bestände zusätzlich, da die Muscheln warmes Wasser nicht vertragen. Vor zwei Jahren gingen fast alle Bestände verloren. Die Kombination aus Klimawandel und industriellen Belastungen macht das Handwerk zunehmend schwierig. Die lokale Organisation Slow Food Italia versucht, die Tradition und den Ruf der Cozze di Taranto zu retten. Sie kämpfen für eine saubere Zukunft, während sie gleichzeitig die historische Bedeutung des Produkts wahren wollen.

Zukunftsaussichten für Tarent

Trotz der widrigen Umstände zeigt sich ein Wandel in der Wahrnehmung der Stadt. Touristen bevorzugen zwar immer noch die hellen Strände und weißen Häuser Apuliens, doch der Ruf der Miesmuschel bleibt ein wichtiger Faktor für die lokale Identität. Luciano Carriero verkauft die Cozze di Taranto in einem weiß getünchten Gebäude am Hafen. Er betont, dass das Produkt fast verloren gegangen wäre, wenn nicht gezielt gegen die Schäden vorgegangen worden wäre. Die Behörden streben nach einer Balance zwischen Industrieproduktion und Umweltschutz. Das Urteil des Gerichts stellt einen wichtigen Schritt dar, um die gesundheitlichen Risiken zu minimieren. Die Züchter hoffen auf stabile Bedingungen, damit die Muscheln wieder in der gewünschten Qualität wachsen können. Die Zukunft hängt davon ab, wie effizient die Reduzierung der Emissionen umgesetzt wird. Gleichzeitig müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um der Abwanderung der Jugend entgegenzuwirken. Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Initiativen und offiziellen Stellen ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.