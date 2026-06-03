Müsel verlässt Drittligisten - FCM weiterhin im Rennen um Offensivspieler

Der Offensivspieler hat keinen neuen Vertrag unterschrieben und verlässt den Drittligisten, um in der 2. Liga zu spielen. Gleichzeitig gibt es Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung des Verteidigers Garcia MacNulty durch den FCM.

Der Offensivspieler hat sich ohne neuen Vertrag vom Drittligisten verabschiedet und plant, in der 2. Liga den nächsten Schritt zu gehen. Lange galt der 1.

FC Magdeburg als Favorit für eine Verpflichtung, doch nach Informationen von BILD laufen die Verhandlungen weiter. Der Spieler wird für seine technischen Qualitäten und Schussstärke geschätzt, erzielte als Mittelfeldspieler elf Saisontore und vergab im Pokal in Fürth eine große Chance, den Drittligisten in die Verlängerung zu bringen. Gleichzeitig taucht ein weiteres Gerücht um den FCM auf: Der spanische Verteidiger mit irischem Pass, Anselmo Garcia MacNulty, wird mit Magdeburg in Verbindung gebracht.

Der 23-Jährige spielte zuletzt in der niederländischen Eredivisie bei PEC Zwolle, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er hat deutsche Erfahrung aus seiner Zeit in Wolfsburg, durchlief dort die U17 und U19 und schaffte den Sprung in den Bundesligakader. Laut italienischen Medien ist auch Serie-A-Aufsteiger Venedig an ihm interessiert. Es soll nach BILD-Informationen eine konkrete Anfrage von Magdeburg geben





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