Museum für einen Euro: Nürnberg öffnet Museen am Internationalen Museumstag

Nürnberg öffnet zahlreiche Museen am kommenden Sonntag, 17. Mai, für einen Euro. Das Angebot gilt für den internationalen Museumstag und umfasst Führungen und Ausstellungen in verschiedenen Museen.

Museum für einen Euro: Am kommenden Sonntag, 17. Mai, öffnen zahlreiche Museen ihre Türen, ohne dass Besucherinnen und Besucher den üblichen Eintrittspreis zahlen müssen. Der Grund ist der internationale Museums tag.

Auch Museen in Nürnberg sind 2026 wieder dabei. Das Angebot gilt etwa im Albrecht-Dürer-Haus sowie im Memorium Nürnberger Prozesse, das Programm ist vielfältig. Hier findet ihr eine Übersicht für Nürnberg. Internationaler Museumstag 2026: Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg bietet am Sonntag, 17.

Mai, kostenlose Führungen an Das Albrecht-Dürer-Haus bietet am Sonntag, 17. Mai, neben einem Besuch für einen Euro gleich mehrere Führungen an. So führt eine Schauspielerin verkleidet als Agnes Dürer, die Frau des größten Nürnberger Künstlers Albrecht Dürer, durch ihr Haus. Die reguläre Führung startet um elf Uhr, eine Familienführung um 15 Uhr.

Um 14 Uhr wartet auf Besucherinnen und Besucher zudem ein kulturhistorischer Rundgang durch Albrecht Dürers Wohn- und Arbeitsstätte am Fuße der Kaiserburg. Alle Führungen sind am Internationalen Museumstag kostenlos. Das Museum empfiehlt allerdings bei Interesse, Karten vorzubestellen, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Eintritt für einen Euro im Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal in Nürnberg Das Angebot „Museumseintritt für einen Euro“ gilt am Sonntag auch für das Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal.

In der Hirschelgasse 9 bis 11 sind Exponate aus dem Besitz der Handelsfamilie Tucher ausgestellt. Zu der Sammlung gehören unter anderem Möbel, Tapisserien, Gemälde und Kunsthandwerk. Am Sonntag um 10.30 Uhr zeigen Museumsmitarbeitende Interessierten bei einer Führung unter dem Motto „So wohnte Nürnbergs High Society“ die Welt der Mächtigen und Reichen des 16. Jahrhunderts.

Eine weitere Führung ist für 14 Uhr geplant, hier führt eine Schauspielerin in der Rolle der ehemaligen Hausherrin Katharina Tucher durch das 1544 vollendete Schloss. Das Programm ist im Eintrittspreis enthalten. Die lange Geschichte der Stadt Nürnberg: Einblicke im Stadtmuseum im Femo-Haus Geschichten und Höhepunkte der fast 1000-jährigen Geschichte der Stadt Nürnberg erfahren Besucherinnen und Besucher des Stadtmuseums im Fembo-Haus am Sonntag. Um 15.30 Uhr beginnt dort eine Führung.

Die Teilnehmendenzahl ist dem Museum zufolge auf 25 Personen begrenzt. Holzspielzeug, Zinnfiguren, Puppenküchen: „Games-Geschichten“ im Spielzeugmuseum in Nürnberg Nürnberg ist seit dem Mittelalter Spielzeugstadt. Fast in allen Stadtteilen und in den kleinen Gassen der Altstadt gab es Spielzeugfirmen. Noch heute findet in Nürnberg die größte internationale Spielwarenmesse der Welt statt.

Im Spielzeugmuseum in der Karlstraße ist derzeit die Ausstellung „Games-Geschichte(n)“ zu sehen. Hier bekommen Besucherinnen und Besucher Einblicke in den rasanten technischen Fortschritt einer globalen Industrie. Der Eintritt kostet auch hier am Sonntag einen Euro. Im Pellerhaus findet am Sonntag anlässlich des Internationalen Museumstags ein Spielenachmittag für Groß und Klein statt.

Der Eintritt hierzu ist frei. Kostenlose Führung durch das Memorium Nürnberger Prozesse geplant Um 14 Uhr sind Gäste am Sonntag außerdem zu einer öffentlichen Führung durch das Memorium Nürnberger Prozesse und das Justizgebäude eingeladen. In dieser erhalten Teilnehmende einen Überblick, in dem unter anderem der Nürnberger Prozess erläutert wird. Der Saal 600 ist ebenfalls Bestandteil der Führung.

Eine Anmeldung für die Führung ist nicht erforderlich. Da die Plätze allerdings begrenzt sind, lohnt sich schnell sein gegebenenfalls. Die Führung ist am Internationalen Museumstag kostenlos





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