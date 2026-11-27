FC Bayern München bestätigt Muskelfaserriss bei Jamal Musiala. Der Mittelfeldstar fällt verletzungsbedingt aus, was die Champions League Teilnahme beendet.

Der FC Bayern München muss ohne Jamal Musiala anreisen. Die medizinische Abteilung des Rekordmeisters hat bei dem 23-jährigen Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Diese Diagnose betrifft einen Muskelfaserriss, der dazu führt, dass der Profi bis auf Weiteres aus dem Kader gestrichen wird. Dadurch scheitert auch seine Teilnahme am wichtigen Champions-League-Gastspiel beim OSC Lille.

Detaillierte Diagnose und Verletzungsschwerpunkt

Die spezifische Diagnose liegt in einem Muskelfaserriss, welcher den rechten Oberschenkel betrifft. Diese Art von Verletzung erfordert in der Regel eine längere Regenerationsphase, da sich die geschädigten Fasern erst vollständig erholen müssen. Die Vereinsverantwortlichen stufen den Ausfall als so schwerwiegend ein, dass kein genauer Zeitpunkt für das Comeback genannt werden kann. Es ist lediglich eine vorübergehende Sperre im Kader, jedoch wird die Dauer von der Heilungsgeschwindigkeit abhängen.

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Konflikt um Einsatzbereitschaft und Fitness

Musiala hatte vor dem Champions-League-Spiel gegen Lille starke Bedenken bezüglich seiner Einsatzbereitschaft geäußert. Angesichts der erhöhten Entzündungswerte im betroffenen Bereich des rechten Oberschenkels wollte er kein Risiko eingehen. Trotz dieser medizinischen Warnungen und der offensichtlichen Unsicherheit wollte der Spieler das Spiel um jeden Preis bestreiten. Sein Drang zur Teilnahme stand im krassen Gegensatz zur Einschätzung der Sportleitung.

Die Entscheidung zur Nichtnominierung fiel auf Basis der erhöhten Entzündungswerte. Die Vereinsführung wollte keine unnötige Gefahr für die langfristige Gesundheit des Spielers eingehen. Dieser Konflikt zwischen Spielerwunsch und medizinischer Vorsicht führt nun zu einer längeren Zwangspause für den Offensivallrounder.

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Öffentliche Kritik an Sportdirektion und Leistung

Die aktuelle Verletzungssituation wird durch eine öffentlich geführte Debatte erschwert. Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen und der Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge haben die Fitness und Leistungsfähigkeit von Musiala öffentlich hinterfragt. Im Fokus steht die Frage, ob der Spieler wieder an sein frühes Niveau herankommt. Kritiker verweisen dabei auf die jüngste Verletzungs- und Krankengeschichte.

Auch die Absencen während zweier Testspiele wurden in diesen Diskurs einbezogen. Diese Vorfälle dienen als Argumente für die Skepsis gegenüber der aktuellen physischen Verfassung des Talentes. Die mediale Aufmerksamkeit auf diese Themen lenkt zusätzlich von der rein sportlichen Problematik der akuten Verletzung ab.

Statistik und Ausblick auf die kommenden Spiele

In dieser Saison kommt Musiala erst auf sechs Einsätze in Pflichtspielen. Dabei stand er nur zweimal in der Startelf. Sein Comeback gab er jüngst gegen Köln nach einer Pause von über einem Monat. Diese Statistik unterstreicht die enorme Ausfallssituation, die der Verein aktuell bewältigen muss. Der Pechsträhne ist es zu verdanken, dass er vor der vierten Verletzungspause seit anderthalb Jahren steht.

Eine frühere Verletzungspause, die ihn bis Anfang 2026 außer Gefecht gesetzt hatte, ist ein weiteres Beispiel für die anhaltenden Probleme. Für das aktuelle Jahr ist sportlich möglicherweise bereits Schluss, sollte sich die Regeneration verzögern. Vor Weihnachten warten noch vier Bundesliga-Spiele sowie je ein Auftritt in der Champions League auf den FC Bayern. Die Mannschaft muss nun ohne ihre wichtige Stütze aufbauen.