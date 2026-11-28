Nach neuen Verletzungssorgen appelliert der Bayern-Boss an Hoeneß und Rummenigge. Was nun geplant ist.

Nach der erneuten Verletzung des Nationalspielers appelliert Bayerns Sportvorstand auch an Hoeneß und Rummenigge.

„Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben. Wir wollen, dass der Junge seinen Raum bekommt. Es ist eine menschliche Tragödie, was sich da abspielt mit der muskulären Verletzung, mit dem Aufbruch seiner alten Verletzung“, sagte Eberl dem TV-Sender Sky vor dem Bundesligaspiel beim HSV Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,

Advertisement