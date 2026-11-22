Jamal Musiala erlitt einen gesundheitlichen Rückfall, was den FC Bayern zu Forderungen nach Vertragskürzungen bewegt. Aufsichtsrat Rummenigge warnt vor Leistungseinbruch bei gleichzeitiger Unsicherheit im Kader.

Der deutsche Nationalspieler und Leistungsträger des FC Bayern München, Jamal Musiala, hat erneut einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten, der die Zukunft des 23-Jährigen am Allianz-Arena-Platz und dessen lukrativen Vertrag bis 2030 bedroht.

Dieser Zwischenfall markiert das zweite Mal seit den beiden Zusammenbrüchen im August, dass der Starangreifer vorübergehend nicht einsatzbereit ist und die Verantwortlichen des Vereins nachdrücklich die Finanzierung seines Gehalts in Frage stellen. Die Situation hat zu einer spaltenden Debatte zwischen der sportlichen Leitung und dem Aufsichtsrat geführt, während der Spieler selbst auf die Unterstützung durch erfahrene Mediziner vertraut.

Musicala medizinischer Zustand und Trainingsstatus

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Laut Berichten der Zeitung "Bild" trat der jüngste Zwischenfall am Montag nach einer Umstellung der medikamentösen Behandlung auf, woraufhin wieder auf die ursprüngliche Dosis zurückgestellt wurde. Seit dieser Korrektur meldeten sich keine weiteren Probleme beim Bayern-Profi, sodass er alle Trainingseinheiten ohne Einschränkung bestreiten konnte. Der Stürmer kehrte damit nach knapp zwei Monaten Zwangspause aufgrund einer Muskelverletzung am Freitag zum Einsatz zurück und war beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Köln auf dem Platz. Die sportliche Seite bewertet die Tatsache, dass Musiala trotz der Absenz wieder fit ist, als positiven Ausgang des medizinischen Prozesses.

Rummenigge warnt vor dauerhaftem Leistungsrückgang

Der aktuelle Aufsichtsrat und ehemalige CEO des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, äußerte sich nach dem Spiel gegen Köln scharf und verwies auf die Möglichkeit, dass der Spieler nicht wieder an sein altes Top-Niveau anknüpfen werde. Er betonte, dass die vorliegenden medizinischen Erkenntnisse zu der Vermutung führen, dass es schwierig werde, das Niveau zu erreichen, das Musiala zuvor in diesem Stadion regelmäßig demonstriert habe. Diese Aussage löste scharfe Kritik an einem Management aus, das den Spieler öffentlich unter Druck setzt, statt ihn in einer heiklen Phase zu unterstützen.

Gehaltsforderungen und Vertragskündigung als Drohung

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Rummenigge und auch CEO Jan-Christian Dreesen hatten bereits zuvor betont, dass das aktuelle Gehalt von rund 25 Millionen Euro pro Jahr plus Boni hinfällig sei, falls der Nationalspieler nicht wieder seine einstige Form finde. Diese Forderungen wurden bewusst im Einklang mit dem Aufsichtsrat geäußert, der am Montagabend wenige Stunden nach Musialas jüngster Abwesenheit tagte. Die Skeptiker im Vorstand fürchten, dass die notwendige Medikation, um epileptische Anfälle zu unterdrücken, das Leistungspotenzial des Spielers dauerhaft drosseln könnte, was eine finanzielle Anpassung unausweichlich mache.

Ärztliche Expertise und Unterstützung durch Eberl

Auf Seiten des Spielers wird diese pessimistische Prognose jedoch energisch widerlegt, wobei man sich auf die Gutachten renommierter Neurologen beruft, die die Krankheit als beherrschbar einstufen. Max Eberl und die sportliche Leitung stehen hinter der Überzeugung, dass Musiala durch Geduld und optimale Betreuung wieder an seine Weltklasse-Form zurückkehren kann. Ein weiterer Arzt und Neurologe, Dr. Jonatan Hoffmann, griff auf der Jahreshauptversammlung im BMW Park spontan das Wort, um für Unterstützung zu plädieren und öffentliche Zweifel an der Genesungsfähigkeit des Spielers zu kritisieren.

Öffentliche Kritik an der Kommunikation des Vorstands

Die Art und Weise, wie der Vorstand mit der Situation umgeht, stößt auf großes Unverständnis bei der Mehrheit der Fans und in der Öffentlichkeit, da dies als fehlendes Mitgefühl wahrgenommen wird. Dr. Hoffmann stellte klar, dass öffentliche Zweifel an der Leistungsfähigkeit, wie sie von Dreesen, Hoeneß und Rummenigge geäußert wurden, nicht dem Image von "Mia san Mia" entsprechen. Stattdessen wurde während der Versammlung deutlich, dass der Verein einen seiner wichtigsten Akteure in einer medizinischen Krise vor den Kopf stößt, anstatt ihn bei der Rückkehr an die Spitze des Fußballs zu begleiten.