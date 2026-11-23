Offenbar wurden FC Bayern und Verband über neurologische Ausfälle von Jamal Musiala zu spät informiert. Die Hintergründe, das Vertragsgeld und die Reaktionen im Klub.

Recherchen des Magazins "Stern" decken gravierende Informationslücken im Umfeld von Jamal Musiala auf, die das Verhalten der Klubführung des FC Bayern München erklären. Offenbar wurden die zuständigen Entscheidungsträger nicht rechtzeitig oder erst sehr spät über eine neurologische Dysfunktion ihres Stars informiert. Diese Verzögerung verstärkt bei den Verantwortlichen den Eindruck, dass ihnen wesentliche medizinische Fakten vorenthalten wurden.

Neurologische Diagnose und verschleierte Absencen

Der aktuelle Konflikt dreht sich um mehrere unangekündigte Aussetzer des deutschen Nationalspielers, die medizinisch auf neurologische Probleme zurückzuführen sind. Ein weiterer solcher Vorfall ereignete sich laut den Recherchen am Vormittag des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid am 7. April dieses Jahres in einem Madrider Hotel. Trotz dieses Zwischenfalls wurde Musiala am selben Abend im Stadion Bernabéu noch eingewechselt.

Also read Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Strategie bei Jamal Musiala

Einen weiteren Vorfall erlitt Musiala am vergangenen Montag, vier Tage vor seinem Comeback im Spiel gegen den 1. FC Köln. Diese Absenz wurde weder der Öffentlichkeit noch dem Großteil des Vereinsvorstands mitgeteilt. Erst im Laufe der Woche erfuhr die sportliche Leitung des Vereins und das Klubmanagement von diesem Vorfall, was bei einigen ranghohen Verantwortlichen zu erheblicher Verärgerung führte.

Medizinische Betreuung durch externes Team

Eine zentrale Rolle in der Debatte spielt die Frage, wer die medizinische Versorgung verantwortet. Die behandelnden Ärzte, die keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Karriere des Spielers als Hochleistungssportler äußern, wurden von Musiala und seinem Management ausgewählt und bezahlt. Diese zwei Neurologen stehen nicht im offiziellen Dienst des FC Bayern, sondern gehören zum privaten Umfeld des Spielers.

Advertisement

Das Management verweist darauf, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, warum Musiala nicht zu alter Leistungsstärke zurückkehren soll. Die Distanz zwischen dem Vereinsteam und den privaten Ärzten des Spielers hat jedoch zu einem Vertrauensverlust in der Führungsetage geführt. Die fehlende Transparenz bei den neurologischen Symptomen wird als Hauptursache für die aktuelle Krise im Verhältnis zwischen Star und Verein gewertet.

Finanzielle Strukturen und Vertragsverlängerung

Die wirtschaftliche Dimension der Situation wird durch die Vertragsdetails bestimmt, die der FC Bayern mit Jamal Musiala im Februar 2025 bis zum Jahr 2030 verlängert hat. Der Vertrag sieht ein jährliches Bruttogehalt von bis zu 25 Millionen Euro vor. Ein großer Teil dieser Summe besteht aus fixen Beträgen, die unabhängig von der Spielpraxis ausgezahlt werden.

Neben dem sehr hohen Grundgehalt erhält Musiala hohe Sonderzahlungen, die ebenfalls nicht an die Einsatzzeiten geknüpft sind. Lediglich die Jahresleistungsprämie ist volatil und richtet sich nach der Anzahl der Begegnungen, in denen er aufläuft. Dieser variable Anteil macht jedoch nur einen kleinen Teil des Gesamtpakets aus, was die finanzielle Absicherung des Spielers trotz möglicher Ausfallzeiten massiv erhöht.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Versicherungsfragen

Die Frage der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen wird durch den DFL-Musterarbeitsvertrag geregelt, wie er von der Spielergewerkschaft VDV vorgegeben wird. Üblich ist die gesetzliche Lohnfortzahlung von sechs Wochen. Anschließend springt die gesetzliche Unfallversicherung ein, im Profisport ist dies die VBG.

Advertisement

Diese Versicherung zahlt dann Verletztengeld, welches sich in der Regel an einem gedeckelten Verdienst orientiert. Folglich liegt das Verletztengeld deutlich unter dem normalen Gehalt des Spielers. Diese Diskrepanz zwischen dem fixen Vertragsgehalt von bis zu 25 Millionen Euro und den gesetzlichen Ausgleichszahlungen unterstreicht die finanzielle Komplexität und das Risiko von Längerausfällen für den Verein.